Juventus-Cremonese, chi giocherà e dove vederla in tv

Sulla carta, la partita che chiuderà la domenica di Serie A sembra il classico testa-coda. Se la Juventus è a caccia della terza vittoria consecutiva per rintuzzare la rincorsa al secondo posto dell’Inter, la Cremonese è a sei punti dalla salvezza e non può permettersi ulteriori passi falsi. A rimescolare le carte, però, la complicata trasferta dei bianconeri di giovedì al Sanchez Pizjuan, dove si giocheranno l'accesso alla finale di Europa League. Vediamo quindi le scelte dei due tecnici, come scenderanno in campo e dove seguire questa partita in televisione o streaming.

Come giocherà la Juventus

Se la mente di tutti andrà sicuramente alla trasferta in Andalusia, Allegri invita a non prendere sottogamba l’impegno di domenica sera: “Queste sono le partite più pericolose che vanno affrontate con grande rispetto, che vanno vinte sul campo, perchè poi è inutile parlare prima, se no poi ci facciamo del male ci mettiamo di cattivo umore”. Con la Juventus che ha scelto proprio l’incrocio coi grigiorossi per far debuttare la nuova maglia della stagione 2023/24, estremamente probabile che il tecnico livornese si affidi quasi completamente ai giovani, lasciando riposare i senatori in vista del Siviglia.

Il turnover previsto contro la Cremonese è di quelli importanti, in tutti i reparti. Si parte dalla porta, dove troverà spazio Perin, per poi arrivare alla staffetta tra i centrali, dove Gatti e Rugani prenderanno il posto degli stanchi Bremer e Danilo. A centrocampo possibile che trovi spazio Barbieri sulla destra ed una mediana con Fagioli, Paredes e Rabiot, favorito su Locatelli. Attacco altrettanto inconsueto, con la coppia Milik-Chiesa in campo ed i titolari Vlahovic, Di Maria e Kean a tirare il fiato in panchina per entrare, forse, nel finale.

Come giocherà la Cremonese

Davide Ballardini ha già fatto un mezzo miracolo trasformando la Cremonese inguardabile di inizio stagione in una squadra quadrata, combattiva, decisa a giocarsi la salvezza fino all’ultimo secondo. I grigiorossi hanno messo in carniere due pareggi ed una vittoria ma contro la Juventus servirà davvero una partita perfetta. Il tecnico sembra orientato a riproporre il 4-2-3-1 delle ultime giornate ma non è detto che non possa avere in serbo sorprese dell’ultimo minuto.

Qualche dubbio in difesa, dove davanti a Carnesecchi Chiriches e Vasquez dovrebbero affiancarsi ai terzini Sernicola e Valeri. Sulla mediana Ballardini sembra orientato a riproporre la coppia Meité-Castagnetti, pronti a rintuzzare gli attacchi dei centrocampisti bianconeri. La linea dei trequartisti vedrà Benassi a destra a dare una mano a Galdames ed Okereke. Qualche problema in avanti, dove sia Dessers che Tsadjout non saranno della partita. A quanto è dato capire, nel ballottaggio con Afena-Gyan potrebbe spuntarla il capitano Ciofani, che avrà il suo bel daffare per farsi largo nell’attenta retroguardia bianconera.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Alex Sandro; Barbieri, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling Jr; Milik, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Vasquez, Valeri; Meité, Castagnetti; Benassi, Galdames, Okereke; Ciofani. Allenatore: Davide Ballardini

Arbitro: Daniele Chiffi (sez. di Padova)

Dove vederla in tv

Juventus-Cremonese prenderà il via alle 20:45 di domenica 14 maggio all’Allianz Stadium di Torino. Come tutte le partite della domenica sera, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, la cui app è disponibile per gran parte delle smart tv in commercio, le console di gioco, Fire Stick o Chromecast. Gli abbonati di Sky che hanno abilitato il servizio, potranno seguire la partita su Zona DAZN (canale 214).

Se, invece, state rientrando a casa, nessun problema: potrete seguire la partita in streaming su tablet e smartphone o sul sito ufficiale con il vostro PC. Vista l’importanza per la lotta per il secondo posto, la telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato al commento tecnico da Massimo Ambrosini. Buona partita a tutti!