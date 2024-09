Juventus, esordio vincente in Champions. Psv ko 3-1 nel segno di Yildiz

Ascolta ora 00:00 00:00

Grande esordio in Champions League per la Juventus di Thiago Motta che batte con un netto 3-1 il Psv Eindhooven di Peter Bosz grazie alle reti siglate dal giovanissimo Kenan Yildiz, Weston McKennie e Nico Gonzalez. Per gli olandesi in rete, al minuto 93', Saibari su assist di Bakayoko. La sfida dello Stadium è stata equilibrata nei primi 20 minuti di gioco con gli olandesi più spavaldi rispetto ai padroni di casa che una volta trovato il vantaggio con il giovane turco, alla prima rete siglata in Champions, si sono sciolti andando a vincere agevolmente questa prima giornata della nuova edizione della competizione europea più importante per i club. Piccola "macchia" per la Vecchia Signora la rete subita in pieno recupero che fa cadere così l'imbattibilità costruita nelle prime quattro partite di campionato che vedono ancora a quota 0 la casella dei gol incassati.

Sugli scudi Kenan Yildiz che ha disputato una grandissima partita facendo intravedere a più riprese sprazzi della sua classe e considerando che è un classe 2005 ci sono ancora ampi margini di miglioramento. Buone le prove anche dei nuovi da Koopmeiners a Nico Gonzalez, anche lui in gol e alla prima volta in Champions League, ma anche di una scommessa vinta da Thiago Motta, ovvero Weston McKennie autore della seconda rete bianconera e diventato un giocatore importante dopo essere stato vicinissimo all'addio. Ottima la prestazione della difesa con Gatti e Bremer che stanno affinando sempre di più la loro intesa. Buona anche la prestazione di Dusan Vlahovic che seppur non ha trovato il gol, ha fatto molto movimento con e senza palla servendo a Nico l'assist per la rete del 3-0.

Unica nota negativa il leggero problema fisico rimediato da Federico Gatti, sostituito da Danilo. La Juventus di Thiago Motta, dunque, dà una bella risposta alle critiche dopo lo 0-0 maturato sul campo dell'Empoli nell'ultimo turno di campionato che faceva il palio con lo 0-0 casalingo contro la Roma. La sua squadra e la sua idea di gioco iniziano a prendere forma e iniziare con il piede giusto in questo nuovo format della Champions League: missione compiuta.

La cronaca della partita

Il primo squillo della partita è del Psv al 7' con Veerman che calcia dal limite dell'area di rigore bianconera: Di Gregorio è bravo a bloccare la conclusione. Quattro minuti dopo è Til a rendersi pericoloso ma il suo tiro al volo termina distante dalla porta della Juventus. Al 20' prima occasione per i padroni di casa: traversone di Cambiaso dalla fascia sinistra per Nico Gonzalez che viene però anticipato ottimamente da Dams.

Passa un minuto e la Juventus passa in vantaggio con il suo gioiellino Yildiz: grande tiro a giro che non lascia scampo a Drommel e primo gol di questa nuova edizione della Champions League. Al 24' Drommel nega il 2-0 alla Juventus con una bella parata di piedi. Tre minuti dopo però il numero uno olandese nulla può ancora contro lo statunitense che viene servito in area di rigore da Nico Gonzalez e punisce il portiere del Psv. A fine primo tempo Koopmeiners sfiora il gol del 3-0 ma la sua conclusione esce fuori di pochissimo.

Nella ripresa i bianconeri calano subito il tris al 52' a firma Nico Gonzalez: Koopmeiners porta via palla a Veerman a centrocampo e serve Yildiz che a sua volta serve Vlahovic che imbuca per Nico che trafigge per la terza volta Drommel. Anche per lui come il giovane turco ecco il primo gol in Champions League. Al 65' Yildiz pesca ancora una volta Vlahovic ma il tiro del serbo non trova lo specchio della porta. All'86' grande occasione per Vlahovic che riceve palla da Fagioli ma calcia alle stelle. Al 90' Fagioli sfiora il 4-0 ma il neo entrato Nagalo si rifugia in angolo. Al 93' ecco il gol della bandiera del Psv con Saibari che ben servito da Bakayoko trafigge Di Gregorio da dentro l'area di rigore.

Il tabellino

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti (57' Danilo), Bremer, Cambiaso; Locatelli (57' Thuram), McKennie (75' Douglas Luiz); Nico Gonzalez (69' Weah), Koopmeiners, Yildiz (69' Fagioli); Vlahovic. Allenatore Thiago Motta.

Psv: Drommel; Ledezma (86' Nagalo), Flamingo, Boscagli, Dams (77' Pepi) ; Til (62' Lang), Schouten, Veerman (62' Saibari); Tillman, De Jong (77' Mauro Junior), Bakayoko. Allenatore Peter Bosz.

Marcatori: 21' Yildiz (J), 27' McKennie (J), 52' Nico Gonzalez (J), 93' Saibari (P)

Ammoniti:

Arbitro: Alejandro Hernandez Hernandez (Spagna)