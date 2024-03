Juventus-Genoa 0-0: match ancora bloccato - DIRETTA

La Juventus ospita il Genoa all'Allianz Stadium nel lunch match del 29° turno di Serie A. La squadra di Allegri, dopo aver perso il secondo posto nell’ultimo turno di campionato ai danni del Milan, va caccia dei tre punti per invertire la rotta. Una vittoria conquistata solo in un’occasione nelle ultime sei gare giocate. Di fronte un Genoa, fuori dalla lotta per non retrocedere, e che scenderà in campo senza grosse pressioni. La squadra di Gilardino, negli ultimi tredici turni ha perso solo tre volte contro Inter, Atalanta e Monza.

La partita verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN, sia su Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La telecronaca di DAZN sarà affidata alla coppia formata da Stefano Borghi e Marco Parolo. Mentre le voci su Sky saranno di Federico Zancan e Giancarlo Marocchi.

La diretta

45' - Dopo un solo minuto di recupero, l'arbitro Giua manda le squadre negli spogliatoi. Poche emozioni all'Allianz Stadium

39' - Primo ammonito in casa bianconera. Danilo stende Vitinha e si prende il giallo

37' - La Juve prova a far girare palla ma la squadra di Gilardino si difende con ordine

26' - I bianconeri non riescono a costruire una manovra avvolgente. Ci prova dalla distanza Gatti. Destro molto potente, Martinez si allunga bloccando il pallone a terra

15' - Si vede la Juve. Contropiede bianconero con Cambiaso che si fa tutto il campo, arriva al limite dell'area e prova a servire Vlahovic, chiude tutto la difesa genoana

7' - Inizio coraggioso del Genoa. Sulla punizione di Gudmundsson, deviata da Bani, Szczesny smanaccia in angolo

Le scelte degli allenatori

Allegri ritrova Vlahovic, al rientro dopo la squalifica. Rabiot, recuperato dall'infortunio, parte dalla panchina. Gioca Miretti. A sinistra Kostic vince il ballottaggio con Iling-Junior. In avanti Chiesa con Vlahovic. Gilardino recupera Vasquez con De Winter che torna a destra in in una difesa che ritrova tutti i titolari. A destra Spence, a sinistra Messias. Vitinha parte dal primo minuto accanto a Gudmundsson dietro Retegui.

Il tabellino

JUVENTUS (3-5-2) - Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli,Miretti, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

GENOA (3-4-2-1) - Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Badelj, Frendrup, Messias; Vitinha, Gudmundsson, Vitinha; Retegui. Allenatore: Alberto Gilardino

Marcatori: -

Ammoniti: Danilo (J)

Arbitro: Antonio Giua (Olbia)