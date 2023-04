Juventus-Hellas Verona, chi va in campo e dove vedere la partita in tv

La Juventus sfida l'Hellas Verona, sabato 1 aprile alle 20.45 all'Allianz Stadium, nel posticipo serale valido per il 28° turno di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e su Sky Sport. La gara d'andata del 10 novembre, vinta dai bianconeri con il punteggio di 1-0, è stata risolta da un gol nel finale di Moise Kean.

Il momento delle squadre

Reduce da due vittorie di fila contro Inter e Sampdoria, la squadra di Allegri vuole continuare la scalata verso le zone alte della classifica dopo i 15 punti di penalizzazione inflitti per il caso plusvalenze. Attualmente al settimo posto a quota 41 punti, i bianconeri puntano ad accorciare ancora sull'Atalanta, ferma al sesto posto a quota 45. Serve dunque una vittoria prima di concentrarsi sull'Europa League prima dell'inizio del tour de force di aprile, che vedrà Vlahovic e compagni impegnati nel doppio confronto con lo Sporting Lisbona. Andata a Torino il 13 aprile.

L'Hellas invece è terzultimo con soli 19 punti raccolti in 27 giornate e non vince dal 13 febbraio quando ha battuto di misura in casa la Salernitana. Dopo la pesante sconfitta di Genova contro la Samp, i veneti continuano la lotta per non retrocedere e cercano punti salvezza allo Stadium: l'ultimo posto valido per restare in Serie A è occupato dallo Spezia e al momento dista solo cinque lunghezze. In questa stagione inoltre gli scaligeri non hanno ancora mai ottenuto un successo lontano dal Bentegodi.

Le ultime dai campi

Nei bianconeri Kostic recupera da un'infiammazione al tendine d'Achille lamentata in Nazionale, può giocare sulla sinistra. Verrà invece preservato Chiesa in ottica Coppa Italia e non fa parte dei convocati. In attacco ci sarà il rilancio di Kean dal 1' minuto al fianco del ristabilito Milik. Dalla panchina sia Vlahovic che Di Maria. In mediana Locatelli coadiuvato da Miretti (provato anche Barrenechea) e Fagioli, squalificati infatti Paredes e Rabiot. Sulla fascia destra ballottaggio Cuadrado-De Sciglio, quest'ultimo in leggero vantaggio. In difesa Danilo con Bremer e Gatti, infatti può iniziare dalla panchina il ristabilito Alex Sandro; da valutare invece l'acciaccato Bonucci. In porta Szczesny.

Ballottaggi: Miretti 55% - Barrenechea 45%, Milik 60% - Vlahovic 40%, De Sciglio 60% -Cuadrado 40%

Negli scaligeri recupera Hien che dovrebbe essere schierato al centro della difesa a tre con ai lati Dawidowicz e Magnani complice l'assenza per squalifica di Coppola. In porta Montipò. In mediana Veloso e Tameze, fasce poi occupate da Faraoni e Doig. Sulla trequarti mancherà Lazovic alle prese con noie muscolari, invece convocati Verdi e Ngonge ma partendo dalla panchina. Novità Duda trequartista con Lasagna dall'inizio alle spalle della punta Gaich.

Ballottaggi: Magnani 65% - Ceccherini35%, Lasagna 55% - Kallon45%, Miguel Veloso 55% -Verdi 45%.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2) - Szczsesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Miretti, Kostic; Kean, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri. Indisponibili: Bonucci, Chiesa, Kaio Jorge, Pogba. Squalificati: Paredes, Rabiot.

VERONA (3-4-2-1) - Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Doig; Duda, Lasagna, Gaich. Allenatore: Marco Zaffaroni. Indisponibili: Henry, Hrustic, Sulemana, Zeefuik, Lazovic, Djuric. Squalificati: Coppola.

Arbitro: Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido

Curiosità

In totale sono 87 i precedenti tra Hellas Verona e Juventus, tra tutte le competizioni: 15 vittorie per i gialloblù, 20 pareggi e 57 successi della formazione piemontese. Il Verona ha vinto solo una volta in casa della Juve, in Coppa Italia, nel lontano 1963. La prima sfida tra le due squadre è andata in scena il 15 marzo 1914, disputata al 'vecchio Bentegodi' e terminata con il risultato di 1-4 in favore della Vecchia Signora.

L'ultimo successo gialloblù contro la Juventus risale al 30 ottobre 2021: doppietta di Simeone nel 2-1 finale. Zaffaroni e Allegri si sono affrontati una volta da giocatori, rispettivamente con le maglie di Taranto e Pescara, il 12 gennaio 1992, gara valida per la 18a giornata del campionato di Serie B e terminata 1-1.

Dove vedere la partita in tv

La partita sarà trasmessa in diretta da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox, al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. DAZN ha affidato la telecronaca a Ricky Buscaglia, col commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Inoltre sarà visibile sempre in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (251). Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, la gara sarà visibile in tv tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q. Sky Sport racconterà invece la partita con le voci di Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi.