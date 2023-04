Juventus-Inter: chi gioca e dove vedere l'andata della semifinale di Coppa Italia

Juventus e Inter ancora l'una contro l'altra. Dopo la vittoria dei bianconeri a San Siro due settimane fa, continua la sfida infinita tra questi due club, divisi da un'accesa rivalità. Bianconeri e nerazzurri si affrontano stasera 4 aprile alle ore 21.00 all'Allianz Stadium per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. È la terza volta che le due squadre si affrontano in stagione, i due Derby d'Italia di campionato sono stati vinti dalla squadra di Allegri (2-0 all'andata e 1-0 al ritorno). Il match di ritorno è fissato al Meazza il 26 aprile. L'altra semifinale sarà Cremonese-Fiorentina, in programma mercoledì 5 aprile. Ritorno al Franchi il 27 aprile.

Il momento delle squadre

Juve e Inter stanno vivendo due situazioni agli antipodi. Dopo lo choc per la penalizzazione in campionato, la squadra di Allegri sta andando a gonfie vele, avvicinandosi sempre di più ai piani alti della classifica. Otto vittorie nelle ultime nove partite testimoniano il grande stato di forma dei bianconeri. Adesso Vlahovic e compagni puntano con grande decisione alla conquista della Coppa Italia, un trofeo vinto ben 14 volte dal club torinese che manca in bacheca dal 2021 sotto la gestione di Andrea Pirlo.

Sempre più indecifrabile invece la crisi dei nerazzurri. Dopo tre ko consecutivi, caratterizzati da clamorosi errori sotto porta, la squadra sembra aver smarrito le sue certezze e adesso rischia il posto Champions. La posizione di Simone Inzaghi è sempre più in bilico e non si escludono cambi in panchina qualora non si vedesse una pronta reazione dei giocatori nelle prossime tre partite (Juve, Salernitana e Benfica). Nulla si può escludere, nel bene e nel male, considerando le prestazioni altalenanti dei nerazzurri in questa stagione.

Le ultime dai campi

Allegri ne cambia cinque rispetto al match contro l'Hellas Verona. La prima novità è in porta dove giocherà Perin, sempre titolare in coppa. A centrocampo spazio a Rabiot, assente contro il Verona in campionato per squalifica. Ritorno dal primo minuto anche per Kostic. Allegri rilancia la coppia d'attacco Di Maria-Vlahovic dal primo minuto. Si rivede Chiesa tra i convocati, ma partirà dalla panchina.

In casa Inter diverse novità previste, ma anche tanti dubbi per Inzaghi. In porta possibile chance per Handanovic, mentre in difesa D'Ambrosio e De Vrij si contendono un posto con Darmian e Acerbi. Sulla destra, Bellanova è in vantaggio su Dumfries; a sinistra torna Dimarco. In cabina di regia Asllani potrebbe giocare al posto di Brozovic. In attacco Dzeko preferito a Lukaku per far coppia con Lautaro Martinez.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-1-1) - Perin; Gatti, Danilo, Bremer; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

INTER (3-5-2) - Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi



Arbitro: Davide Massa (Imperia)

Diffidati: Cuadrado, Danilo; Correa, Dimarco, Gosens, Lautaro Martinez

Squalificati: Nessuno

Dove vedere la partita in tv

Juventus-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia, andrà in onda in diretta e in esclusiva su Canale 5, alle ore 21.00, stasera 4 aprile. Il match sarà visibile anche in streaming grazie al servizio Mediaset Infinity, fruibile attraverso l'app (disponibile per device portatili) e il sito: basterà registrarsi e accedere, per poi selezionare l'evento alla sezione 'dirette'.

Telecronaca del match affidata a Massimo Callegari, affiancato da Massimo Paganin in cabina di commento, supportati a bordocampo da Angiolo Radice e Gianni Balzarini. La gara sarà seguita con approfondimenti post partita in studio. Conducono Monica Bertini e Mino Taveri, ospiti Fabrizio Ravanelli, Ciccio Graziani e Graziano Cesari.