Juventus-Inter, stangata per Cuadrado: 3 giornate. Una a Lukaku e Handanovic. Chiusa la curva bianconera per un turno

Pugno di ferro del Giudice sportivo dopo quanto avvenuto martedì sera allo Stadium tra Juventus e Inter. Tre giornate di squalifica per Juan Cuadrado, due per la rissa finale e una in quanto ammonito e diffidato, una sola per Samir Handanovic, espulso per la lite proprio con il colombiano al triplice fischio e una sola anche per Romelu Lukaku, che si è visto sventolare il cartellino rosso dal direttore di gara Massa per doppia ammonizione.

Non solo, la curva della Juventus resterà chiusa per una partita. Ecco la motivazione del Giudice Sportivo che ha deciso "di sanzionare la Soc. Juventus con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato 'Tribuna Sud', primo anello, privo di spettatori. Considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori della Soc. Juventus occupanti il primo anello del settore denominato 'Tribuna Sud' levavano, al 35° ed al 49° del secondo tempo, beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Internazionale Lukaku Bolingoli Romelu".

Nella motivazione del giudice sportivo si legge inoltre che, visto che "i collaboratori della Procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione raziale, percepite da tutti e tre i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell'impianto, provenivano dalla maggioranza dei 5.034 occupanti il predetto settore (primo anello del settore denominato 'Tribuna Sud'); ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno nonché della ripetitività del medesimo, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell'art. 28, nn. 1 e 4, CGS".

Ricorso Lukaku?

Il Giudice sportivo ha dunque deciso di usare la mano pesante soprattutto nei confronti della Juventus e di Juan Cuadrado. Mano più leggera nei confronti di Samir Handanovic che ha preso solo una giornata per la baruffa avvenuta con il colombiano al triplice fischio di Massa. Lukaku, come prevedibile, è stato squalificato per una sola giornata per via della doppia ammonizione ma difficilmente gli sarà tolta anche se non è dato a sapere se l'Inter farà ricorso per la squalifica del suo attaccante. Ricordiamo che nel precedente di Lookman alla fine il cartellino giallo per la sua esultanza, ritenuta provocatoria da parte dell'arbitro Doveri, non fu tolta.

Questa volta è un caso diverso ma il belga non sarà in campo il prossimo 26 aprile per il match di ritorno con i suoi compagni di squadra che non possono far altro che provare a passare il turno per approdare in finale e far disputare a Romelu Lukaku ed Handanovic l'ultimo atto in programma all'Olimpico di Roma il 24 maggio. Vincere la Coppa Italia vorrebbe anche dire potersi giocare la Supercoppa Italiana con ogni probabilità contro il Napoli di Luciano Spalletti che è prossimo a vincere lo scudetto.