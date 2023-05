Juventus-Lecce, chi scende in campo e dove vederla in tv

Il turno infrasettimanale della Serie A prenderà il via alle 18 all’Allianz Stadium, dove l’undici di Massimiliano Allegri cercherà di tornare alla vittoria tra le mura amiche incrociando una squadra in piena lotta per rimanere nella massima divisione come il Lecce. La Vecchia Signora ha da farsi perdonare una serie di risultati deludenti ed una lotta ancora apertissima per l’Europa che conta. Vediamo quindi le ultime notizie della vigilia, chi potrebbe scendere in campo e dove seguire questa partita in diretta.

Le ultime da casa Juventus

Con tutto quel che sta succedendo alla società torinese, imbroccare un periodo nero come quello che stanno vivendo i bianconeri proprio nel momento cruciale della stagione non è decisamente il massimo. Ovvio, quindi, che la priorità per Allegri sia quella di tornare a metter punti nel carniere dopo un mese di delusioni. La Lazio è a distanza di tiro ma il terzetto delle inseguitrici è lì, a solo tre punti. La risposta del tecnico livornese sembra piuttosto chiara: visto il miglioramento fisico e mentale, spazio a Dusan Vlahovic dal primo minuto, a dare una mano al Fideo Di Maria.

Sulle fasce i soliti Kostic e Cuadrado, che dovrebbe esser preferito a De Sciglio. Nonostante abbia fatto un gran lavoro ultimamente, Rabiot ha bisogno di tirare un po’ il fiato: dal primo minuto dovrebbe partire quindi Miretti. Difesa a tre con il nuovo idolo dei tifosi bianconeri Gatti a fianco dei solidissimi Danilo e Bremer.

Come ci arriva il Lecce

La vittoria arrivata domenica al Via del Mare contro l’Udinese è quello che Baroni si aspettava all’inizio della volata salvezza. Per mettersi davvero alle spalle il periodo nero dei salentini, però, bisognerebbe fare almeno un punto a Torino, cosa più facile a dirsi che a farsi. Il Lecce è a più quattro dall’Hellas Verona, quindi ogni passo falso potrebbe costare davvero caro.

Tra infortuni e squalifiche, il tecnico sembra avere un solo dubbio serio, la punta, dove Ceesay potrebbe spuntarla sul milanista Colombo. Al centrocampo, a parte la staffetta obbligata tra Strefezza e Banda, sulla sinistra dovrebbe esserci Di Francesco. Centrocampo più o meno standard con Hjulmand direttore e la coppia Gonzales-Blin a dargli una mano. Tutto confermato, invece, in difesa, con i solidi centrali Baschirotto ed Umtiti.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Fagioli, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Banda, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Forneau (sez. Roma 1)

Dove seguirla in diretta

Come tutte le partite delle 18 in un turno infrasettimanale, la partita dell’Allianz Stadium sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. La telecronaca sarà affidata ad Edoardo Testoni con il commento tecnico di Marco Parolo. Se lo streaming si può seguire sull’app o sul sito di DAZN sia dalle vostre smart tv che dai vari dispositivi mobile, l’unico modo per vederla via satellite per i clienti Sky sarà di attivare l’opzione Zona DAZN, che metterà a vostra disposizione il canale 214. Buona partita a tutti!