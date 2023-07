La Juventus mette fuori rosa Bonucci: ecco cosa sta succedendo

Dopo 12 stagioni alla Juventus, intervallate da una solo annata al Milan, Leonardo Bonucci dirà addio alla Vecchia Signora e non per sua scelta. Il 36enne difensore di Viterbo è stato messo fuori rosa dalla società bianconera, nonostante un altro anno di contratto, in quanto non rientra più nei piani tecnici della società e dell'allenatore. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna hanno informato l'ex canterano dell'Inter della scelta che ha colto di sorpresa Bonucci e anche i tifosi bianconeri. Lunedì 17 luglio, infatti, il difensore, si sarebbe presentato alla Continassa (cosa che forse farà ugualmente) ma non prenderà di certo parte alla tournée negli Stati Uniti.

Da questa scelta netta da parte della Juventus ne esce fuori un'altra di conseguenza: sarà il brasiliano Danilo il nuovo capitano della Vecchia Signora per la prossima stagione. Bonucci, dunque, si appresta a vivere qualche giorno o qualche settimana da separato in casa con il suo agente Alessandro Lucci che è già a lavoro per trovargli una nuova sistemazione in Italia o all'estero. Il difensore azzurro avrebbe voluto restare per l'ultimo anno di contratto per salutare i suoi tifosi ma anche per provare a giocarsi le sue carte per approdare all'Europeo con la maglia dell'Italia. In Serie A Bonucci potrebbe essere un'idea per la Lazio di Maurizio Sarri che ha già lavorato con lui mentre all'estero si parla di Newcastle (dove si è appena trasferito Tonali) che gli darebbe anche la chance di giocare la Champions League.

Una carriera in bianconero

Bonucci è cresciuto nelle giovanili del Pianoscarano, per poi passare alla Viterbese, alla Nuova Bagnaia e al Vitero. Nel 2005, a 18 anni approda all'Inter dove mette in mostra tutte le sue qualità. Nel 2005-2006 fa il suo esordio in Serie A con i nerazzurri e l'anno successivo gioca tre partite in Coppa Italia. Nel 2007-2008 si fa le ossa al Treviso in Serie B, per un anno e mezzo e passa poi al Pisa sempre nel campionato cadetto. Nel 2009-2010 gioca la sua prima stagione da protagonista al Bari nella massima serie e attira le attenzioni della Juventus che lo porta a Torino.

Per sette anni il classe '87 è uno dei grandi protagonisti dei successi bianconeri ma qualcosa con Allegri si rompe e nell'estate del 2017 passa inaspettatamente al Milan dove gli viene anche conferita la fascia di capitano. Dopo un solo anno, non positivo, torna alla Juventus dove vi resta per altre cinque stagioni fino appunto a un mese fa. 502 presenze con la maglia della Vecchia Signora e 35 reti al suo attivo più 5 supercoppe italiane, 4 Coppe Italia e otto scudetti (più uno a tavolino conquistato con l'Inter. Non solo, perché Bonucci ha anche raggiunto, ma perso, due finali di Champions League e ha conquistato l'Europeo con l'Italia di Roberto Mancini.