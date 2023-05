Juventus-Milan: ecco dove vederla e chi scenderà in campo

Il big match della 37esima giornata di Serie A è senza ombra di dubbio Juventus-Milan. La squadra di Massimiliano Allegri dopo la penalizzazione subita, 10 punti, è scivolata dal secondo al settimo posto e ora serve un miracolo per approdare in Champions League al netto di quello che succederà a fine stagioni tra caso stipendi e plusvalenze (con l'Uefa che monitora costantemente l'evolversi della situazione). Alla Juventus serve una vittoria mentre al Milan basta un punto per essere matematicamente qualificato alla prossima edizione della Champions League.

I bianconeri vengono dalla robante sconfitta subita per 4-1 contro l'Empoli, lo scorso 22 maggio proprio nella serata in cui è stata comminata la nuova penalizzazione, i rossoneri vengono invece dalla rotonda e netta vittoria per 5-1 contro la retrocessa Sampdoria e ora hanno due match point da non sprecare contro la Vecchia Signora stasera o eventualmente contro il Verona nell'ultimo turno di campionato. La Juventus, invece, deve vincere e fare lo stesso nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese a domicilio sperando che il Verona fermi i rossoneri sul pareggio nell'ultimo turno del Meazza.

Come sta il Milan

Nelle ultime cinque uscite il Milan ha vinto due partite, ne ha pareggiate due e persa una sola. Grazie alla penalizzazione della Juventus gli uomini di Stefano Pioli hanno la possibilità di chiudere il discorso Champions League con una giornata d'anticipo pareggiando allo Juventus Stadium. Il tecnico rossonero schiererà naturalmente la miglior formazione possibile con Maignan in porta, Calabria e Theo Hernandez sugli esterni, in mezzo Tomori e Thiaw favorito su Kjaer. Tonali e Krunic agiranno in mezzo campo con il collaudato tridente Messias-Diaz-Leao a rifornire lo stakanovista Giroud.

Come sta la Juventus

Se dovessimo giudicare le ultime due uscite della Juventus si dovrebbe dire che la squadra di Allegri sta male ma in realtà sull'ultima sconfitta contro l'Empoli la penalizzazione subita qualchi istanti prima di scendere in campo ha influito e non poco sulla testa dei giocatori. Allegri schiererà Szczesny in porta con Gatti, Bremer, Danilo terzetto difensivo. Cuadrado e Kostic sugli esterni con Locatelli e Rabiot a centrocampo, Di Maria e Federico Chiesa agiranno alle spalle dell'unica punta Moise Kean. Milik scalpita in panchina così come Vlahovic che non al meglio potrebbe entrare a gara in corso.

Dove vedere la partita

Il big match della 37esima giornata di Serie A tra Juventus e Milan si potrà seguire in diretta esclusiva su DAZN, scaricando l'app e abbonandosi tramite Smart tv, console di gioco e dispositivi come Google Chromecast, Apple TV o Amazon Firestick. Per gli abbonati a Sky però, attivando Zona DAZN, la partita sarà visibile anche al canale 214 del satellite. Juventus-Milan si potrà seguire anche in streaming su dispositivi mobili come pc, tablet o smartphone. Anche su questi dispositivi la partita sarà trasmessa via DAZN: basterà scaricare l'app o collegarsi al sito internet.

Le probabili formazioni

Juventus (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean, Chiesa. Allenatore Massimiliano Allegri

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Tonali, Krunic, Messias, Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli