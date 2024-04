Juventus-Milan 0-0, grande equilibrio allo Stadium | La diretta

Il fine settimana della Serie A parte subito con il big match che vede di fronte due delle deluse dal trionfo dell’Inter. All’Allianz Stadium la Juventus cerca di portarsi a casa i punti necessari per assicurare la Champions per l’anno prossimo, principale obiettivo della stagione bianconera. Il Milan, invece, proverà a mettersi dietro l’atroce delusione del derby scudetto di lunedì mettendo ulteriormente al sicuro il secondo posto. Seguite tutto con la nostra diretta testuale.

Le scelte dei tecnici

Allegri conferma in gran parte quanto si era capito fin dalla vigilia, con una rara apparizione di Kenan Yildiz dal primo minuto a far coppia in attacco con Vlahovic. Visto che Chiesa parte dalla panchina, spostamento in avanti per Cambiaso. Esclusione eccellente quella di McKennie, mentre sulle fasce spazio a Timothy Weah e Kostic.

Pioli, tra le tante voci di un prossimo addio, ripropone Olivier Giroud come unica punta ma è costretto a nuovi salti mortali in difesa, dove accanto a Thiaw e Gabbia, ci sarà Musah, adattato al ruolo di terzino. Altra novità a centrocampo, dove Adli parte dal primo minuto invece di Reijnders, non apparso al massimo nel derby contro l’Inter.

La diretta del primo tempo

25’ – Il Milan trova una ripartenza decente per vie centrali: Leao non trova compagni liberi e prova il tiro dalla lunga distanza. Controlla senza problemi Szczesny.

22’ – Errore in uscita del Milan e la Juve è pronta ad approfittarne, consegnando un buon pallone a Cambiaso. Buono il suo mancino sul primo palo ma finisce fuori di poco.

20’ – Il Milan riesce finalmente a rialzare un attimo il baricentro, provando a farsi largo sulla destra con Musah. La difesa juventina, però, regge senza problemi. Gara più equilibrata.

14’ – Bianconeri che faticano a trovare spazio in area: Gatti ha un po’ di spazio e prova un tiro dalla grande distanza. Mira del tutto rivedibile.

11’ – La Juventus si conferma più pericolosa sulle fasce, specialmente sulla sinistra, dove Kostic trova spazio per mettere un buon cross per Vlahovic. Peccato non ci siano compagni pronti a tirare in porta.

7' - Vlahovic è il primo a liberarsi al tiro e testare i riflessi di Sportiello. Il portiere milanista non si fa sorprendere.

6' – Prima interruzione nell’incontro dopo uno scontro testa contro testa tra Gabbia e Gatti su un calcio d’angolo bianconero. Entrambi i giocatori sono in grado di riprendere.

3’ – Juventus molto aggressiva in questi primi minuti e dominio quasi imbarazzante nel possesso palla. Milan un po’ imballato.

1’ – SI PARTE!!! Cambio dell’ultimo minuto nel Milan: problema nel riscaldamento per Maignan, al suo posto scende in campo Sportiello.

Il tabellino

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Musah, Thiaw, Gabbia, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

Marcatori: -

Ammoniti: -

Espulsi: -

Arbitro: Maurizio Mariani (Aprilia)