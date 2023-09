La Juventus non sbaglia: 2-0 all'Empoli e fiato sul collo su Inter e Milan

La Juventus di Massimiliano Allegri non sbaglia ad Empoli, vince 2-0 grazie ai gol di Danilo e Chiesa, uno per tempo, e sale a quota 7 punti come il sorprendente Lecce di Roberto D'Aversa a meno due dalla coppia di testa formata da Inter e Milan. I bianconeri hanno vinto con merito a cospetto di un avversario che ha messo insieme tre sconfitte in altrettante giornate e che non ha di fatto mai, o quasi, impensierito la Juventus. Nel primo tempo, sul risultato di 1-0 a favore, Dusan Vlahovic ha fallito un calcio di rigore concesso per fallo di Maleh su Gatti calciando debolmente e poco angolato permettendo così a Berisha di parare. La vittoria dei bianconeri è meritata per quanto fatto vedere in campo in circa 100' minuti di gioco con Perin che non ha di fatto dovuto effettuare nessuna parata degna di nota. Buono il rientro in campo di Paul Pogba andato in gol al minuto 66' annullato per posizione di fuorigioco di Vlahovic, che aveva fornito l'assist di petto al compagno. Il francese è sembrato muoversi con disinvoltura ed è parso finalmente al suo agio dopo un paio di annate davvero terribili. Come detto, con questo successo la Juventus sale a quota 7 punti dando un segnale forte a Inter e Milan: per lo scudetto i bianconeri ci sono eccome e considerando che la Vecchia Signora non avrà le coppe europee da disputare, il tutto si fa interessante per la squadra di Allegri. L'Empoli, invece, resta fermo a quota 0 punti.

La cronaca della partita

La prima occasione della partita è per Vlahovic al 7': cross teso di Kostic, McKennie la prende di testa con la sfera che arriva al serbo che viene neutralizzato in due tempi da Berisha. Al 10' la Juventus segna con Danilo ma l'arbitro annulla per un precedente fallo del difensore brasiliano. Al 24' però ecco il gol del vantaggio con il capitano Danilo che infila Berisha dop un grande batti e ribatti nell'area di rigore empolese. Al 31' Chiesa manda in porta McKennie a tu per tu con Berisha ma lo statunitense si fa murare da Pezzella. Al 32' Vlahovic si mette in proprio con un bel tiro dalla distanza che sibila fuori di poco. Al 35' è Kostic a tentare la conclusione in porta con Berisha che para. Al 37' Maleh sgambetta Gatti in area di rigore e l'arbitro Ayroldi concede il penalty. Vlahovic, però, calcia male facendosi ipnotizzare dal portiere di casa (conclusione debole e non troppo angolata per il serbo). La partita scivola via fino al 45' con l'arbitro che manda le squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa è ancora la Juventus ad avere la prima chance per colpire con Chiesa che a tu per tu con Berisha non ha però il colpo vincente. Al 52' ecco anche la prima chance per l'Empoli con Fazzini che al 52' ci prova in acrobazia con la sfera che esce fuori di poco. Al 58' McKennie colpisce di testa ma la sfera va sull'esterno della rete. Un minuto dopo Chiesa spreca tutto davanti al portiere calciando fuori. Al 64' Caputo fa venire i brividi a Perin mentre al 66' Pogba trova il 2-0 con un gran tiro al volo di destro su assist di petto di Vlahovic ma l'arbitro annulla per posizione di fuorigioco del serbo. Al 71' Allegri sostituisce Vlahovic per inserire Milik con il giocatore serbo che non la prende benissimo. All'82' la Juventus la chiude con Chiesa che se ne va in campo aperto, lanciato perfettamente da Milik, salta Berisha che lo stende, si rialza, controlla e segna con il destro. L'Empoli non c'è più e la Juventus controlla fino alla fine andando vicino al 3-0 con il colpo di testa di Milik che finisce sulla traversa. Al 94' Destro ci prova con un sinistro ad impensierire Perin, fuori dalla porta: palla alta. Kean colpisce il palo al 95' in contropiede.

Il tabellino



EMPOLI (4-3-3): Berisha; Walukiewicz, Bereszynski,, Luperto, Pezzella; Maleh, Marin (72' Kovalenko), Fazzini (61' Grassi); Baldanzi (61' Cancellieri), Caputo (72' Destro), Cambiaghi. A disp.: Perisan, Stubljar, Shpendi, Gyasi, Cacace, Guarino, Ekong, Cancellieri, Ranocchia, Destro, Ebuehi, Grassi, S. Bastoni, Ignacchiti. Allenatore Paolo Zanetti



JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie (84' Weah), Miretti (62' Pogba), Locatelli, Rabiot, Kostic (71' Cambiaso); Vlahovic (71' Milik), Chiesa (82' Kean) A disp.: Pinsoglio, Daffara, Rugani, Alex Sandro, Cambiaso, Weah, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Pogba, Iling, Kean, Milik, Yildiz. Allenatore Massimiliano Allegri

Marcatori: 24' Danilo (J), 82' Chiesa (J)

Ammoniti: Locatelli, Bereszynski, Vlahovic, Miretti, Destro

Arbitro: Giovanni Ayroldi (sezione di Molfetta)