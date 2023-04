La Juventus pareggia 1-1 a Lisbona: bianconeri in semifinale di Europa League

Nel giorno in cui la Juventus ha riottenuto i 15 punti in classifica in campionato, ecco un'altra grande notizia per i bianconeri che pareggiano per 1-1 sul campo dello Sporting Lisbona e accedono alle semifinali di Europa League. Dopo l'1-0 dell'andata siglato Gatti, la Vecchia Signora è uscita indenne dall'ostico stadio Alvalade e stacca così il pass per il turno successivo dove affrotnerà il Siviglia che ha fatto fuori il Manchester United (2-2 all'andata, secco 3-0 per gli spagnoli in casa). La Juventus non ha giocato una grande partita a livello di gioco, è passata in vantaggio con Rabiot all'8' ed è stata ripresa sul pareggio dal rigore realizzato da Edwards al 19'.

I bianconeri hanno a tratti sofferto il palleggio dei padroni di casa, che a livello tecnico hanno dimostrato di essere una squadra preparata, ma alla fine non sono capitolati complice anche un paio di gravi errori sotto porta da parte dei giocatori di casa. Questo passaggio del turno avvicina sempre di più la Juventus alla finale di Budapest che si disputerà il 31 maggio ma prima c'è da far fuori il Siviglia che come sempre arriva sempre in fondo a quasi a questa competizione (ultima affermazoine nel 2020 contro l'Inter di Antonio Conte). Se i bianconeri supereranno l'ostacolo spagnolo, in finale potrebbe esserci o derby italiano contro la Roma o una sfida Juventus-Bayer Leverkusen. Al momento, però, ci sarà da pensare solo al Siviglia che tra andata e ritorno ha rimontato i Red Devils e segnato 5 gol: sarà questa una sorte di finale anticipata prima di quella reale di Budapest che va ancora conquistata.

La cronaca della partita

Passano due minuti e Chiesa fa tremare la panchina bianconera visto che resta a terra dopo uno scontro di gioco con Esgaio: fortunatamente non è niente di grave per l'esterno bianconero che poco dopo riprende il suo posto in campo. All'8 la Juventus passa in vantaggio su azione di calcio d'angolo: dopo una mischia in area di rigore è Rabiot il più lesto a ribadire in rete di sinistro, undicesimo gol stagionale per il francese. Passano undici minuti e al 19' ecco l'episodio favorevole per lo Sporting: Rabiot stende Ugarte e l'arbitro concede il rigore. Dal dischetto Edwards fa secco Szczesny. Al 35' la Juventus rischia sul tentativo di testa di Diomande: la palla esce fuori di poco con il portiere polacco immobile. Lo Sporting chiude in crescendo con la Juventus che controlla con qualche affanno.

Nella ripresa lo Sporting chiede il rigore al 50' per un fallo di mano di Vlahovic ma dopo un silent check con il Var, l'arbitro fa proseguire. Al 54' Morita regala una palla sanguinosa a ridosso dell'area di rigore a Di Maria che serve Cuadrado che la mette in mezzo tesa e forte con Vlahovic che da pochi passi non riesce a segnare. L'attaccante serbo al 57' riceve un gran pallone da Miretti ma sul più bello viene murato in angolo da Diomande. Al 72' Di Maria lancia in campo aperto Cuadrado che galoppa sulla fascia ma sul più bello tenta un tiro improbabile da posizione quasi impossibile. Al 75' Danilo va a vuoto clamorosamente lasciando campo aperto ad Esgaio che da ottima posizione non inquadra la porta: chance sprecata dai portoghesi. Gatti all'83' vieen ammonito per un fallo su Diomande. All'87' lo Sporting si divora il vantaggio con Coates che la manda alta da pochi passi sprecando una grandissima azione di Edwards sulla destra. Al 90' ancora Coates, da ottima posizione, spreca la possibilità di segnare il 2-1.

Il tabellino



Sporting Lisbona (3-4-3): Adan; Diomande, Coates, Gonçalo Inacio (; Esgaio, Morita, Pedro Gonçalves, Ugarte; Edwards, Nuno Santos (87' Arthur), Trincao (81' Chermiti). Allenatore Ruben Amorim

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer (72' Gatti), Alex Sandro; Cuadrado, Miretti (72' Pogba), Locatelli, Rabiot, Chiesa (78' Kostic); Di Maria, Vlahovic (72' Milik). Allenatore Massimiliano Allegri

Marcatori: 8' Rabiot (J), 19' Edwards (S)

Ammoniti: Ugarte, Gatti, Pogba, Edwards,

Arbitro: François Letexier (Francia)