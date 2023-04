Juventus, paura per Szczesny: ecco cos'è successo in campo

Attimi di paura per Wojciech Szczesny che al 42' di Juventus-Sporting Lisbona ha accusato un malore che l'ha costretto ad uscire dal campo al 44' in favore di Mattia Perin. Sul finire del primo tempo, il portiere polacco non si è sentito bene, si è portato la mano sul petto, con un evidente smorfia di dolore e ha chiesto, anche con l'ausilio dei compagni, immediatamente il cambio. I medici dello staff sanitario della Juventus sono intervenuti tempestivamente sul campo tranquillizzando l'ex numero uno di Arsenal e Roma apparso abbastnza preoccupato e in preda ad un attacco di pancio. Szczesny è riuscito a lasciare il terreno di gioco sulle sue gambe e si è subito recato al centro medico dello Stadium per sottoporsi ad un elettrocardiogramma che fortunatamente non ha rilevato nulla di anomalo.

Al termine del match vinto per 1-0 contro lo Sporting Lisbona, grazie alle sue parate nel primo tempo e a quelle di Perin al 91', il numero uno polacco ha rassicurato tutti sulle sue condizioni fisiche: "Tutto ok, sto bene e i controlli medici hanno detto che è tutto a posto. Mi sono spaventato, questo è certo. Ho avuto ansia, una cosa così non mi era mai successa". Il 32enne polacco (che compirà 33 anni il prossimo 18 aprile) ha poi chiuso con una battuta: "In realtà avevo visto Perin in grande forma e volevo che giocasse lui, le parate fatte nel finale mi hanno dato ragione".

Il siparietto

Mattia Perin si è trovato poi simpaticamente a replicare al compagno: "Come dice lui, bisogna essere bravi a farsela tirare addosso". Il polacco risponde: "Ho fatto i complimenti a Mattia, sono molto contento per lui perché è un ragazzo d'oro, non si lamenta mai. Come portieri siamo un gruppo d'oro, peccato che non è entrato anche Pinsoglio, che magari faceva un miracolo anche lui". Nelle prossime ore, però, verranno effettuati nuovi e più approfonditi accertamenti per escludere ogni tipo di problema per il numero uno bianconero.

Allegri vede la semifinale