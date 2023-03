Juventus-Sampdoria: probabili formazioni e come vederla

Il match che chiude la domenica di campionato è Juventus-Sampdoria, una sfida dai sapori antichi, resa meno nobile dalla classifica altamente deludente per entrambe, ma non meno carica di significati. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria di giovedì in Europa League contro il Friburgo, grazie alla cometa di Angel Di Maria, ma in campionato devono riscattarsi dopo la sconfitta contro la Roma. La squadra di Allegri ha bisogno dei tre punti se vuole agganciarsi al treno che porta all'Europa, indipendentemente da come finirà la questione penalizzazione. I blucerchiati hanno necessità di cambiare passo e iniziare con uno scalpo importante come quello della Vecchia Signora, diventa necessario per assicurarsi una speranza di sopravvivenza nella massima serie. Lo Spezia ha vinto contro l'Inter, una grande del campionato, un'altra ligure cerca l'impresa per agguntare una salvezza che appare - al momento - quasi utopica. Il ruolino dell'undici di Stankovic racconta di soli tre punti nelle ultime nove partite, con ultima vittoria datata 4 gennaio contro il Sassuolo. Una sfida che sa di ultima spiaggia per i genovesi.

Probabili formazioni

Allegri deve fare a meno degli infortunati Chiesa e Di Maria, oltre allo squalificato Kean. A centrocampo tentazione Pogba, anche se le ultime vicende discplinari lo spingono verso una nuova panchina. Anche Stankovic ha le sue preoccupazioni, ma in cabina di regia può contare su Winks, mentre in attacco probabile chance dal primo minuto per il neoacquisto Jesé, che dovrebbe fare coppia con Gabbiadini. Le formazioni:

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Bremer, Rugani, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Miretti; Vlahovic.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello; Cuisance, Jesé; Gabbiadini.

Juventus-Sampdoria: come vederla in TV

Il calcio d'inizio di Juve-Samp sarà alle 20.45 di domenica 12 marzo all'Allianz Stadium di Torino. La diretta televisiva sarà affidata in esclusiva a Dazn. In streaming la partita si può seguire sull'app e sul sito di Dazn, mentre su Sky il match verrà trasmesso sul canale Zona Dazn.