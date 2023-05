Juventus-Siviglia, le scelte degli allenatori e dove vederla in tv

La Juventus ospita il Siviglia all'Allianz Stadium per l'andata della semifinale di Europa League. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21.00 con diretta (in chiaro) su Rai 1 e su DAZN e Sky per gli abbonati.

Tutto per la prima semifinale tra bianconeri e andalusi, il ritorno andrà in scena giovedì 18 maggio al Sanchez Pizjuan. Dall'altra parte del tabellone Roma e Bayer Leverkusen. Le due squadre si sono affrontate in quattro precedenti occasioni in gare europee, tutte in Champions League nel biennio 2015-2017. I confronti hanno visto due vittorie della Juve, un pareggio e una vittoria del Siviglia.

I bianconeri hanno passato il turno nelle ultime due semifinali disputate nelle coppe europee (entrambe in Champions League), eliminando il Real Madrid (2015) e il Monaco (2017). L'ultima semifinale in Europa League rievoca invece brutti ricordi con l'eliminazione ad opera del Benfica nel 2014. Il Siviglia è il club che ha vinto più volte l'Europa League (6 volte), l'ultima in finale contro l'Inter nel 2020. L'ultima vittoria juventina nella competizione risale invece al 1993, quando i bianconeri allenati da Trapattoni superarono il Borussia Dortmund, in un doppio confronto senza storia (1-3) in Germania e (3-0) a Torino.

Il momento delle squadre

La squadra di Allegri è reduce dall'importante vittoria in trasferta contro l'Atalanta, che ha riportato la squadra al secondo posto in classifica. In attesa della definizione del processo plusvalenze, dove sembra praticamente certa una penalizzazione, questo dell'Europa League è diventato ormai l'obbiettivo principale della stagione. Alzare la coppa a Budapest renderebbe di sicuro la stagione dei bianconeri meno amara, considerando tutte le problematiche vissute. Vlahovic e compagni sono arrivati fino alle semifinali dopo aver eliminato nell'ordine Nantes, Friburgo e Sporting Lisbona, ma soprattutto senza aver mai perso in questa competizione.

Il Siviglia invece sta vivendo un'annata molto difficile nella Liga, con ben tre cambi di allenatori. La squadra ha vissuto una lunga crisi sia sotto la gestione Lopetegui sia con il ritorno di Sampaoli, stazionando nelle parti basse delle classifica. L'ultimo avvicindamento di marzo con l'approdo in panchina del nuovo tecnico Josè Luis Mendilibar, ha migliorato i risultati, con il raggiungimento di un tranquillo centro classifica. Ottimo invece il cammino in Europa League, praticamente un habitué per gli andalusi, dove hanno eliminato nell'ordine PSV Eindhoven, Fenerbahce e a sorpresa il Manchester United, una delle grandi favorite per la vittoria finale.

Le ultime dai campi

Rosa quasi al completo per Allegri, che non avrà a disposizione De Sciglio e Bremier. Il tecnico livornese sta meditando su un cambio di modulo. Possibile il tridente Di Maria e Chiesa insieme a Vlahovic. In questo caso, Kostic andrebbe in panchina. In mezzo al campo Miretti favorito su Fagioli con Locatelli e Rabiot. Cuadrado terzino destro e Gatti in coppia con Bonucci, favorito su Rugani mentre Danilo scalerebbe come terzino sinistro. In caso contrario spazio al solito 3-5-2 con Kostic dentro e Chiesa pronto a subentrare.

Qualche problema di formazione in più per Mendilibar che deve rinunciare all'ex rossonero Suso non convocato, indisponibile come Jordan, Marcao e Nzianzou. Out anche Gueye e Corona non iscritti nella lista Uefa. Saranno Ocampos, Rakitic e Torres ad agire alle spalle del bomber En-Nesyri. In porta Dimitrovic, davanti a lui Montiel, Badé, Rekik e e Acuna. In mezzo al campo Gudelj con Fernando.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3) - Szczesny; Cuadrado, Gatti, Bonucci, Danilo; Miretti, Locatelli, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Chiesa. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Barbieri, Kostic, Pogba, Soulé, Iling Junior, Milik, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri

Ballottaggi: Bonucci 60% - Rugani 40%, Chiesa 55% - Kostic 45%

Squalificati: -

Indisponibili: Bremer, De Sciglio

SIVIGLIA (4-2-3-1) - Bono; Montiel, Badé, Rekik, Acuña; Fernando, Gudelj; Ocampos, Rakitic, Oliver Torres; En-Nesyri. A disposizione: Dmitrovic, Alberto Flores, Alex Telles, Manu Bueno, Bryan Gil, Papu Gomez, Bryan Gil. Allenatore: Josè Luis Mendilibar

Ballottaggi: Bono 60% - Dmitrovic 40%, Acuña 60% - Telles 40%

Squalificati: -

Indisponibili: Suso, Nianzou, Marcao, Jordan, Gueye, Jesus Corona

Arbitro: Daniel Siebert (Germania)

Dove vedere la partita

La partita sarà visibile su DAZN, scaricando la app su smart tv compatibile, su console di gioco come PlayStation e Xbox, o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. Inoltre sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252). Infine su disposizione dell'AgCom verrà trasmessa anche in diretta e in chiaro su Rai 1. La telecronaca su DAZN è stata affidata a Pierluigi Pardo col commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani invece racconteranno il match su Sky, mentre sulla Rai, parola ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.