Juventus, Tudor ha firmato il rinnovo fino al 2027

Non solo è stato confermato sulla panchina bianconera per la prossima stagione, ma resterà almeno fino al 2027. La notizia del rinnovo del contratto di Igor Tudor con la Juventus è ufficiale.

Per il tecnico croato contratto fino al 2027 con opzione sul 2028. "Qualche mese fa è stato riannodato il filo della storia di Igor Tudor alla Juventus - scrive il club in una nota - ora ad attenderlo ci sono nuove pagine da scrivere: la bella notizia è che continueremo a farlo insieme".

Tudor ripartirà dalle nove panchine collezionate da metà marzo in avanti, quando venne chiamato per sostituire Thiago Motta: il suo bilancio attuale è di 5 vittorie, tre pareggi e una sconfitta, per una media due punti a gara che gli hanno permesso di conquistare il quarto posto in classifica e la qualificazione in Champions League.

In viasta del Mondiale per club, che sta per iniziare negli Stati Uniti, Tudor ha galvanizzato i suoi ragazzi. "Sarà un torneo bello ed emozionante, tutti hanno il massimo delle aspettative: la Juve gioca sempre per vincere.

Ci saranno tutte le squadre e tutti i giocatori più forti, è una di quelle cose che immaginavi da bambino - aggiunge ai canali ufficiali della Fifa - e andremo là per fare il meglio possibile: siamo emozionati, sarà bello da vedere oltre che da giocare". Ed ha concluso: "Sento di essere nel posto giusto, sono motivato e circondato da persone che mi vogliono bene".

La Juve partirà sabato mattina per gli Stati Uniti.