Juventus-Verona: ecco chi giocherà e dove vedere la partita

La Juventus di Massimiliano Allegri ospiterà il Verona nel match del sabato sera allo Stadium, ore 20:45. I bianconeri vogliono altri tre punti dopo aver battuto il Milan di Stefano Pioli con il tecnico toscano che sa come la sfida ai gialloblù sia insidiosa. "La Juve è sempre vista come la favorita. E ogni vittoria è considerata normale. Per arrivare in fondo tra le prime quattro dovremo giocare come contro il Milan. Non è stata una gara eccelsa sotto il profilo tecnico, ma siamo stati compatti. Potevamo costruire e segnare di più, ma dobbiamo migliorare. Contro il Verona sarà una gara completamente diversa. Servirà umiltà".

Il tecnico della Vecchia Signora ha poi deciso di non sbilanciarsi su Federico Chiesa e Dusan Vlahovic dicendo come stiano bene, ma che non sa se giocheranno dall'inizio: "Stanno tutti bene. Chiesa è rientrato dopo tre settimane e ha fatto una buona settimana di allenamento. Vlahovic era più avanti rispetto a Chiesa. Non ho ancora deciso se giocheranno dall'inizio, vedrò dopo la rifinitura".

Infine, Allegri ha deciso di giocare a nascondino per quanto concerne lo Scudetto: "Tornare in vetta non è un simbolo. Nessuno vuol ricacciare indietro la parola Scudetto, ma bisogna essere realisti. Stiamo facendo bene, ma dobbiamo lavorare tutti i giorni per migliorare e per garantire a questa squadra un futuro. Dobbiamo crescere tutti a livello tecnico e mentale per costruire una squadra solida. L'obiettivo resta entrare tra le prime quattro in classifica per tornare in Champions, poi le valutazioni le faremo a fine stagione".

Qui Juventus

La Juventus affronterà il Verona senza gli squalificati Pogba e Fagioli e senza gli infortunati De Sciglio, Alex Sandro e Danilo. Per il resto Allegri si affiderà per nove undicesimi alla squadra che ha espugnato San Siro con Szczesny in porta, Gatti-Bremer-Rugani in difesa, Weah confermato a destra, Kostic a sinistra (ma attenzione a Cambiaso), Locatelli, McKennie e Rabiot in mezzo. Le uniche due novità rispetto alla sfida contro il Milan sarà rappresentato dalla coppia d'attacco che non sarà Milik-Kean bensì Chiesa-Vlahovic.

Qui Verona

Il Verona andrà a Torino per giocarsela con le sue armi con Marco Baroni che giocherà con le tre punte. A ridosso del gigante Djuric ci saranno infatti Serdar e Ngonge mentre per quanto riguarda la difesa a 3 davanti a Montipò agiranno Magnani, Dawidowicz e Amione. Terracciano, in ballottaggio con Faraoni, e Lazovic sugli esterni con Folorunsho e Hongla che però si gioca il posto con Duda in mezzo al campo a dettare i ritmi di gioco. Nessuno squalificato, indisponibili Braaf e Cabal.

Dove vedere la partita e le probabili formazioni

Juventus-Verona si giocherà sabato sera, ore 20:45 allo Stadium, e sarà visibile Partita: Juventus-Verona su Dazn, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport (canale 251) e in streaming su Dazn, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Amione; Terracciano/Faraoni, Folorunsho, Hongla/Duda, Lazovic; Ngonge, Serdar; Djuric.