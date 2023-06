La Juventus vince contro l'Udinese ma subisce la beffa della Roma e dell'ex Dybala

La Juventus di Massimiliano Allegri chiude con una vittoria, di misura, sul campo dell'Udinese di Andrea Sottil grazie al gol realizzato da Federico Chiesa ma questo non basta per approdare in Europa League complici le vittorie di Atalanta e Roma, rispettivamente contro Atalanta (5-2) e contro lo Spezia (2-1 al 90' grazie al gol su rigore del grande ex bianconero Paulo Dybala). La Vecchia Signora, dunque, chiude settima anche se senza la penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze avrebbe centrato la qualificazione in Champions League.

Si chiude così una stagione amara sotto tutti i punti di vista per i colori bianconeri che dovranno cambiare marcia e ripartire subito in vista della prossima stagione che dovrà essere quella del rilancio dopo gli ultimi tre anni negativi e avari di successi. La Juventus si è congedata quantomeno con una vittoria agli occhi dei suoi tifosi che hanno dovuto sopportare una stagione da comprimari e che solo la conquista dell'Europa League avrebbe potuto far diventare da stagione altamente negativa a positiva.

22 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte con 56 gol realizzati e 33 subiti che ne fanno la terza difesa del torneo dietro a Napoli e Lazio, prime due della classe. La Juventus, dunque, giocherà in Conference League nella prossima stagione e ora l'obiettivo sarà quello di tornare subito a competere per la conquista di uno scudetto che manca ormai da 3 stagioni: una rarità per un club come quello di Corso Galileo Ferraris.

La cronaca della partita

Juventus pericolosa al 3' per via di un errato disimpegno da parte di Silvestri che poi rimedia. Al 4' Thauvin serve Beto che di testa la metta alto. La partita scorre sul filo dell'equilibrio e delle poche occasioni da gol con la Juventus che al 24' sfiora la rete su punizione con Cuadrado che chiama all'intervento Silvestri che si salva in angolo. Bonucci e Chiesa si rendono pericolosi tra il 29' e il 30' e al 31' è Bonucci ad avere la chance migliore per colpire ma il suo colpo di testa si stampa sulla traversa. Il primo tempo si chiude così con uno scialbo 0-0.

Nella ripresa Allegri inserisce subito Iling jr per Kostic mentre nell'Udinese dopo un solo minuto si fa male Walace: al suo posto Arslan. Grande giocata di Iling sulla fascia e bel cross in mezzo per Chiesa che la spizza di testa ma la sfera finisce fuori alla sinistra di Silvestri. Al 60' Milik serve alla grandissima Rabiot che tutto solo davanti al portiere friulano calcia sull'esterno della rete mangiandosi il gol del vantaggio.

Al 66' Cuadrado si mette in proprio ma il suo tiro sorvola la traversa. La Juventus attende il momento giusto e al 69' passa in vantaggio con un tiro a giro di destro di Chiesa che batte Silvestri che si allunga ma non ci arriva. L'Udinese risponde subito con Lovric che cavalca palla al piede verso l'area di rigore della Vecchia Signora e calcia: Szczesny la mette in angolo. Azione personale di Chiesa che prova la penetrazione al 72' ma sul più bello viene chiuso in angolo. Al 73' Locatelli prova la girata vincente ma Silvestri è attento e smanaccia.

Di Maria ci prova con un bel tiro a giro al minuto 78' ma la palla non scende abbastanza per impensierire Silvestri. L'Udinese si rende pericolosa all'82' con Udogie che serve Nestorovski che spreca tutto. All'84' Perez va al tiro con Szczesny che risponde con una parata da campione. Fallo duro di Paredes su Arslan all'87' che accende un parapiglia con i due protagonisti del fallo fatto e subiti ammoniti. All'87' Cuadrado trova la respinta di Silvestri mentre al 93' Di Maria ci prova con un'azione personale ma il suo tiro viene neutralizzato dal portiere friulano.

Il tabellino

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Abankwah (59' Cocetta), Guessand (80' Buta), Perez; Pereyra, Samardzic, Walace (47' Arslan), Lovric, Udogie; Thauvin (80' Nestorovski), Beto (80' Vivaldo Semedo). Allenatore Andrea Sottil

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bonucci (93' Rugani), Danilo; Cuadrado, Miretti (62' Di Maria), Locatelli, Rabiot, Kostic (46' Iling Jr); Chiesa (79' Paredes), Milik (79' Kean). Allenatore Massimiliano Allegri

Marcatori: 69' Chiesa (J)

Ammoniti: Gatti, Arlsan, Paredes, Nestorovski, Sottil

Arbitro: Marco Guida (sezione di Torre Annunziata)