La Juventus vince il derby contro il Toro. Bianconeri a meno due dall'Inter

La Juventus di Massimliano Allegri fa suo il derby della Mole contro il Torino di Ivan Juric. A decidere la sfida dello Stadium ci hanno pensato le reti di Federico Gatti e Arkadiusz Milik, siglate entrambe nella ripresa. La vittoria della Vecchia Signora è meritata per quanto mostrato nell'arco di tutta la partita con il Toro che al primo gol preso si è sciolto come neve al sole, con un Milinkovic-Savic non particolarmente attento nelle uscite. La Juventus ha giocato una partita compatta, grintosa e cinica e alla fine ha portato a casa i tre punti che le permettono si salire a quota 17, a meno due dall'Inter di Simone Inzaghi che nel pomeriggio è stata fermata sul 2-2 interno dal Bologna del grande ex Thiago Motta. Questo risultato è fondamentale per andare alla pausa per le nazionali nella miglior condizione psicologica possibile dato che al rientro ci saranno due mesi di fuoco fino alla pausa natalizia. Il Torino ha fatto molta fatica contro la Juventus e non ha mostrato lo stesso spirito che lo ha sempre contraddistinto nei derby della Mole. Al rientro dalla pausa delle nazionali il Torino ospiterà l'Inter di Inzaghi mentre la Juventus giocherà a Milano contro il Milan di Pioli

La cronaca della partita

La Juventus parte forte e al 6' passa in vantaggio con Kean ma l'attaccante bianconero era in fuorigioco. Al 17' il Torino si affaccia dalle parti di Szczesny con Lazaro che prova il tiro in porta ma che non trova però lo specchio della porta. Un minuto dopo è Kostic a rispondere ai granata ma il suo sinistro termina a lato. Al 33' Bremer sfiora il gol dell'ex di testa su assist di Miretti mentre sul finire del primo tempo è Bellova che prova a mettersi in proprio ma il suo sinistro è solo potente e non preciso.

Nella ripresa la Juventus la sblocca subito con Gatti in mischia ma l'arbitro Massa annulla per offside. Dopo circa 4' di revisione al Var, che ha anche permesso di medicare Bremer che aveva preso un colpo alla testa, ecco la decisione di convalidare la rete in quanto in posizione regolare. Il Toro è frastornato e al 62' subisce il secondo gol con Milik che da calcio d'angolo anticipa Milinkovic-Savic insaccando di testa il 2-0.

Al 67' la Vecchia Signora sfiora il terzo gol e sempre da calcio d'angolo con un Milinkovic-Savic per la terza volta svagato che si fa anticipare da Gatti ma che questa volta la mette a lato. All'85' Milik sfiora la doppiatta ma il suo tiro viene respinto dal portiere e un minuto dopo è Szczesny a dire no a Duvan Zapata. Nel finale Sanabria ci prova in acrobazia ma con poca fortuna: finisce 2-0 per la Juventus allo Stadium.

I gol partita

| Juventus 1-0 Torino | Federico Gattipic.twitter.com/5erl31Mh0p — FootColic (@FootColic) October 7, 2023

Il tabellino



JUVENTUS (3-5-2) Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (76' Cambiaso); Miretti (46' Milik); Kean (85' Yldiz). Allenatore Massimiliano Allegri



TORINO (3-4-2-1) Milinkovic; Tameze, Schuurs, Rodriguez (84' Ginetis); Bellanova, Ricci, Ilic (84' Pellegri), Lazaro (84' Vojvoda); Seck (71' Sanabria), Vlasic; Zapata. Allenatore Ivan Juric.

Marcatori: Gatti (J) 47', Milik (J) 62'

Ammoniti: Bellanova, Gatti

Arbitro: Davide Massa (Imperia)