Kanye West in concerto a Milano ma senza la Curva nord dell’Inter, ecco cosa è successo

Sembrava tutto fatto ma, come i migliori accordi di calciomercato è saltato tutto sul più bello. Il rapporto fra Kanye West e l’Inter aveva preso una piega quasi romantica, dopo che il rapper aveva dapprima inserito i crediti della Curva Nord nel suo ultimo album “Vultures 1” – nello specifico, la Curva è stata inserita nella voce "Choir vocals" in "Carnival" e "Crowd Vocals" in "Stars" – e, soprattutto, dopo che West aveva assistito con la moglie Bianca Censori e venti collaboratori alla gara fra Inter e Atletico Madrid, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e terminata per 1-0 per i nerazzurri grazie al gol di Arnautovic.

Il rapper si era presentato allo stadio completamente bardato – con viso completamente coperto – come spesso ha fatto durante le sue ultime uscite pubbliche. L'idea di inserire la Curva Nord all’interno del nuovo album è venuta al rapper dopo essere stato allo stadio col figlio Saint, grande tifoso della Beneamata: il calore del tifo nerazzurro lo ha conquistato, talmente tanto da campionare quelle voci. Questo gesto, che è stato interpretato come un saluto alla Curva Nord, ha suscitato l'ironia dei cugini del Milan. Il club rossonero ha risposto attraverso un video pubblicato su TikTok e Instagram nel quale, giocando sul fatto che West non potesse essere riconosciuto e distinguibile e che fosse, dunque, impossibile avere la prova che dietro la maschera ci fosse davvero lui, venivano fatti sfilare nella sede del Milan diversi falsi personaggi famosi - fra i quali appaiono Dua Lipa, Tom Cruise, Will Smith e Gerard Depardieu - tutti rigorosamente con il volto coperto da una maschera nera intitolato "Ospiti speciali a Casa Milan".

Da qui l’idea, per il concerto di questa sera – 22 febbraio – di far partecipare 500 rappresentati del tifo organizzato nerazzurro al suo concerto, proprio per i due brani citati. Era tutto fatto: la carica dei 500, come annunciato sui canali social, avrebbe dovuto presenziare al concerto completamente vestita di nero e senza vessilli ufficiali. Nella serata di ieri, però, qualcosa è andato storto: dapprima è arrivato il dietrofront attraverso un post su Instagram di uno dei capi della Curva, successivamente anche le prove generali dell’esibizione. I motivi non sono chiari ma sono stati tali da far saltare tutto. Nessun finale romantico, dunque, per Kanye West e il tifo organizzato dell’Inter, che questa sera si esibirà al Forum di Assago ma senza gli ultras della Milano nerazzurra.