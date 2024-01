Klopp lascia il Liverpool a fine stagione: “Sto finendo le energie, è la decisione giusta”

Jurgen Klopp attraverso un video a sorpresa di un minuto e 27 secondi pubblicato sui canali social del club, ha annunciato la propria intenzione di lasciare il Liverpool dopo nove anni al timone della squadra: “So che per molti di voi sarà uno shock. Amo assolutamente tutto di questo club e di questa città, ma a fine stagione lascerò la panchina. Sono sicuro che sia la decisione giusta da prendere perché sto finendo le energie e so che non posso continuare a fare questo lavoro ancora e ancora e ancora. Dopo tutti gli anni insieme e visto l'amore che ho per voi, il minimo che vi devo è la verità e questa è la verità”.

L’allenatore nativo di Stoccarda ha poi continuato spiegando ciò che è avvenuto prima della comunicazione odierna: “L’avevo detto alla società già a novembre. Quando ci siamo seduti insieme a parlare di potenziali acquisti, del prossimo campo estivo e di se potevamo andare ovunque, mi è venuto in mente il pensiero: ‘Non sono più sicuro di essere qui allora’ e ne sono rimasto sorpreso anch’io. Ovviamente comincio a pensarci. La scorsa annata è stata una specie di stagione super difficile e ci sono stati momenti in cui in altri club probabilmente la decisione sarebbe stata: 'Dai, grazie mille per tutto, ma probabilmente dovremmo dividerci qui, o finirla qui'. Questo non è accaduto, ovviamente. Per me è stato super importante poter aiutare a riportare questa squadra sui binari. Era l'unica cosa a cui stavo pensando. Quando mi sono reso conto abbastanza presto che era successo, che si trattava di una squadra davvero buona con un potenziale enorme allora ho potuto ricominciare a pensare a me stesso e questo è stato il risultato. Non è quello che voglio fare, è solo quello che penso sia giusto al 100%. Noi siamo il Liverpool, abbiamo affrontato cose più difficili insieme. E il club ha attraversato cose più difficili prima di me. Facciamone un punto di forza. Sarebbe davvero fantastico. Spremiamo tutto da questa stagione e avremo un’altra cosa di cui sorridere quando guarderemo indietro nel futuro”.

Durante i suoi nove anni alla guida del Liverpool, Klopp ha conquistato una Premier League durante la stagione 2019/20, a distanza di trent’anni dall’ultimo successo. In Inghilterra il tecnico ha anche sollevato una FA Cup (2021/22), una EFL Cup (2021/22) e un Community Shield nel 2022. Nel 2018/2019, il tecnico tedesco ha condotto i Reds alla vittoria della loro sesta Champions League grazie alla vittoria per 2-0 contro il Tottenham. Durante il 2019 ha anche sollevato sia la Supercoppa Europea che il Mondiale per club.

Il club ha rilasciato, immediatamente dopo il video, un comunicato di poche righe: “Klopp ha annunciato la sua decisione di dimettersi dalla carica di allenatore del Liverpool al termine della stagione dopo aver informato la proprietà della sua volontà". Nessuna notizia trapela, al momento, sulle future intenzioni del tecnico. La sensazione è che Klopp prenderà un anno sabatico per riposare prima e per cercare poi una nuova sfida altrettando stimolante come quella con il club inglese.