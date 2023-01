"Lo hanno maltrattato". È bufera sull'arbitro: ira del Napoli

La designazione di Simone Sozza il big match Inter-Napoli è stata oggetto, per alcuni giorni, di strane e pittoresche dietrologie vista la sua provenienza geografica. L'arbitro 35enne della sezione di Seregno ha dimostrato carattere ed ha diretto alla perfezione, o quasi, una partita dall'altissimo coefficiente di difficoltà. Fermo, sicuro e inflessibile, sono queste le tre caratteristiche migliori messe in campo da Sozza nel match del Meazza che ha rilanciato le ambizioni nerazzurre in chiave scudetto e che ha riaperto il campionato con Milan e Juventus a meno cinque e a meno sette dagli azzurri.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, il club azzurro (pur non esternando niente di ufficiale) e i tifosi partenopei non avrebbero gradito l'arbitraggio di Sozza ritenuto troppo permessivo in favore dei giocatori dell'Inter. Milan Skriniar, soprattutto, capitano e roccioso difensore nerazzurro avrebbe riservato un trattamento poco signorile nei confronti del talentuoso georgiano Kvicha Kvaratskhelia.

Il giocatore slovacco ha annullato o quasi il suo diretto avversario, cercando di fermare il talento del Napoli con le buone e con le cattive. Ci sono alcuni video, però, che stanno circolando sul web che mostrano un duro intervento, a centrocampo, dell'ex Sampdoria sul geoogiano: palla a terra e colpo all’altezza di metà tibia. C'è anche un altro intervento "incriminato": quello di Barella sempre sul georgiano in un azione offensiva del Napoli fermata poi per un offside di Osimhen.

Due degli interventi più gravi, di Skriniar e Barella. Sono entrambi fatti per fare male a Kvaratskhelia



pic.twitter.com/pD0rTvRwbW — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) January 5, 2023

Luciano Spalletti ha anche sostituito Kvaratskhelia al minuto 76' e pare che oggi il giocatore non si sia allenato per le troppe botte ricevute dagli avversari nel match di ieri sera che ha lasciato il segno in tutti i sensi in casa Napoli. Né Barella, né Skriniar sono stati ammoniti per i falli commessi sul giocatore georgiano e alla fine sul referto arbitrale di Sozza hanno ricevuto una sanzione in cinque: Edin Dzeko per un fallo in attacco nel primo tempo, Barella per proteste al minuto 84', Di Lorenzo e Kim rispettivamente al minuto 85' e 88' per due interventi scorretti e Dumfries al minuto 87' per un placcaggio. C'è da dire come il match di San Siro sia stato leale tra i 22 contendenti con l'arbitro Sozza che non ha dovuto faticare più di tanto per tenere a bada gli animi dei calciatori e con nessun caso da moviola particolare.

Ora il Napoli dovrà solo recuperare le forze fisiche e mentali spese contro i nerazzurri in vista della prossima, insidiosa, trasferta di campionato contro la Sampdoria di Dejan Stankovic vittoriosa nell'ultimo turno di campionato contro il Sassuolo. Spalletti si augura di avere a disposizione Kvara, che oggi potrebbe anche non essersi allenato a titolo precauzionale dato che gli azzurri torneranno già in campo domenica 8 gennaio alle ore 18 contro i blucerchiati.