L’affaire Kolo Muani e la farsa nascosta dalla "segreteria"

Parigi val bene una farsa. L’affaire Kolo Muani verrà risolto nelle prossime ore ma restano le risate grasse per la gaffe del club francese, carico di denari e vuoto di intelligenze burocratiche.

L’illustre direttore sportivo, Luis Campos, non si era accorto di avere violato il regolamento Fifa sui prestiti, non lo hanno informato gli uomini di segreteria, non certamente Pasquale Sensibile che è il

responsabile degli osservatori e che gestisce gli affari personali ma non contrattuali dei calciatori, dunque estraneo alla trattativa che ha avuto altri attori e soprattutto altre comparse nascoste nel sostantivo “segreteria”.