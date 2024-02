L’Atalanta cala il tris al Sassuolo e consolida il quarto posto

L’anticipo di sabato di Serie A fra Atalanta e Sassuolo, valido per la 25ª giornata vede i bergamaschi imporsi per 3-0 grazie alle reti di Pasalic, Koopmeiners e Bakker. Gasperini consolida il quarto posto e sogna il ritorno in Champions. Per gli ospiti arriva la quarta sconfitta nelle ultime cinque. Il Var fa ripetere a Pinamonti il calcio di rigore nel recupero del primo tempo, Carnesecchi si esalta e salva tutto per due volte.

La partita

Gian Piero Gasperini cambia poco rispetto a Genova inserendo Ederson e Miranchuk al posto di De Roon e Scamacca. Alessio Dionisi ancora orfano di Berardi ripropone Lipani in mediana e lascia ancora una volta Castillejo in panchina.

Primo tempo

Buoni primi venti minuti del Sassuolo che è riuscita a prendere le misure ai padroni di casa, gli uomini di Gasperini rispondono con tanto possesso palla ma senza riuscire a concludere a rete. Alla prima occasione passa l’Atalanta grazie a Pasalic, bravo a farsi trovare pronto sulla respinta di Consigli che non è riuscito a trattenere dopo la bordata di Miranchuk. Risponde bene il Sassuolo con Matheus Henrique che sugli sviluppi di un corner di potenza centra in pieno la traversa, provvidenziale il tocco di Carnesecchi che salva i suoi e mantiene il vantaggio. Nel finale di primo il Sassuolo ha per due volte la possibilità di pareggiarla dal dischetto ma Pinamonti per due volte si fa ipnotizzare da Carnesecchi. La massima punizione nasce per un tocco col braccio di Scalvini su un colpo di testa di Thorstvedt dopo una on-field review: il primo rigore viene neutralizzato dall’ex Cremonese ma il Var richiama Prontera perché al momento del tiro ci sono troppi giocatori in area, sul secondo tentativo l’ex Inter ancora una volta sbaglia nonostante cambi lato rispetto alla prima conclusione.

Secondo tempo

L’Atalanta ricomincia la seconda parte di gara con il piglio giusto e raddoppia grazie a Koopmeiners. Bella azione dei padroni di casa con Holm che la mette bassa e tesa in mezza all’altezza del dischetto, l’olandese di potenza spacca la porta calciando sotto la traversa. Il Sassuolo non riesce a reagire al secondo gol dei padroni di casa che vanno vicini al terzo con Miranchuk che servito col contagiri da Koopmeiners sotto porta riesce a divorarsi il gol favorendo il salvataggio di Consigli. Arriva il 3-0 dell’Atalanta che continua a produrre tantissimo mettendo alle corde gli ospiti, il neoentrato Bakker con una bella conclusione potente di mancino trova la rete anche grazie ad una deviazione di Pedersen. Nel finale di gestione da parte dei padroni di casa arriva anche l’occasione per Scamacca che tenta di iscriversi a referto, salva tutto Consigli che, nonostante i tre gol subiti, è il migliore in campo fra le fila degli ospiti.

Il tabellino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (82’ Hien); Holm (74’ Bakker), Ederson, Pasalic, Zappacosta; Koopmeiners, Miranchuk (74’ Scamacca), De Ketelaere (82’ Touré). Allenatore: Gian Piero Gasperini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Ruan, Viti, Doig; Lipani (61’ Boloca), Matheus Henrique; Bajrami (60’ Defrel), Thorstvedt (72’ Volpato), Laurienté (84’ Ferrari); Pinamonti (72’ Mulattieri). Allenatore: Alessio Dionisi

Marcatori: 22’ Pasalic (A), 58’ Koopmeiners (A), 75’ Bakker (A)

Arbitro: Alessandro Prontera (Bologna)