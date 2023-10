L’Atalanta travolge l’Empoli: nerazzurri in zona Champions

L’Empoli per la salvezza, l’Atalanta per continuare a cullare sogni di Champions League. Siamo solo nella prima parte del campionato eppure i punti già iniziano a pesare. Alla vigilia i presupposti di una gara combattuta c’erano tutti. La squadra toscana era in grande ripresa dopo un avvio di stagione decisamente pessimo (5 sconfitte consecutive per di più senza mai segnare).

Nelle ultime 4 giornate aveva conquistato ben 7 punti, frutto di due vittorie e un pareggio. La formazione guidata da Gasperini, reduce da un prezioso pareggio in Europa League contro gli austriaci dello Sturm Graz, sapeva che in caso di colpaccio al Castellani avrebbe potuto superare il Napoli e la Fiorentina (se i viola non dovessero vincere questa sera contro la Lazio, ndr), piazzandosi al quarto posto. La partita di questo pomeriggio è stata per i bergamaschi solo l’inizio di un miniciclo di 6 partite su due fronti (campionato e Europa League) prima della nuova sosta per le nazionali. Empoli e Atalanta hanno obiettivi diversi ma la stessa necessità di accumulare punti.

Primo tempo

Inizia subito fortissimo per l’Atalanta che al 5’ va già in vantaggio con una rete di Scamacca. L’attaccante ha ricevuto un passaggio filtrante da Lookman e, compiuto uno splendido movimento, ha concluso in rete con un preciso colpo di tacco. Dopo il gol l’Atalanta ha iniziato ad impostare con calma, dando ampiezza alla manovra. Scamacca, però, è scatenato. Al 17’ aggancia un passaggio in area di rigore e fa partire un tiro che termina sul palo.

Passano solo 3 minuti e l’attaccante dell’Atalanta con un preciso colpo di testa batte Berisha. Tutto inutile, però. La rete viene annullata per fuorigioco di Koopmeiners. Al 24’ ancora una occasione per gli ospiti. Questa volta è Ruggeri che sfiora il gol: l’estremo difensore dell’Empoli sventa il possibile raddoppio dei nerazzurri, per l’occasione in maglia rossa, compiendo una grande parata. L’Atalanta domina la partita. Al 29’ gli ospiti raddoppiano con Koopmeiners che riceve una gran palla in area da Scamacca e trafigge con un preciso tiro Berisha.

L’Empoli prova a rialzare la testa. Al 34’ gli uomini di Andreazzoli invocano un rigore per un intervento falloso su Cambiaghi. L’arbitro, dopo il consulto al Var, non lo concede. Il primo tempo si conclude senza ulteriori particolari emozioni. Non sembra che l’Atalanta risenta delle fatiche della competizione europea.

Secondo tempo

La seconda frazione di gara inizia come è cominciata la prima. Al 51’ ancora in gol Scamacca con un potente destro su assist di De Roon. L’Empoli ci prova. Al 60’ Cambiaghi controlla in area e calcia in porta: Musso intuisce e sventa il pericolo. Passano solo 3 minuti e uno scatenato Scamacca coglie una traversa. L’Atalanta gestisce la partita senza affanni. Nessun particolare pericolo fino al fischio dell’arbitro. In attesa di Lazio-Fiorentina i nerazzurri salgono al 4° posto. Con questa vittoria Gasperini ha raggiunto il suo 100° successo fuori casa in serie A.

Il tabellino

Empoli (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz (63’ Ismajli), Luperto, Cacace; Marin (82’ Bastoni), Grassi, Maleh (75’ Fazzini); Cambiaghi (63’Gyasi), Caputo, Cancellieri (75’ Maldini). All.: Andreazzoli.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini (46’ Toloi), Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri (86’ Bakker); Koopmeiners (66’ Pasalic); Scamacca (65’ De Ketelaere), Lookman (76’ Muriel). All.: Gasperini.

Marcatori: Scamacca (At), Koopmeiners (At), Scamacca (At)

Ammoniti: Maleh (Em), Cacace (Em), Gyasi (Em), Fazzini (Em)

Arbitro: Massimi