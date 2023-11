La papera di Donnarumma: un assist perfetto (agli avversari) - VIDEO

Non c’è niente da fare: tanto è bravo con le mani quanto prono a disastri improvvisi coi piedi. Il tallone d’Achille del portierone della Nazionale continua ad essere l’uscita dal basso, fondamentale inevitabile nel calcio di oggi. Il "vizietto" dell’ex portiere milanista, che lo perseguita fin dalle giovanili, non sembra migliorare, tanto da causare più di un grattacapo a Luis Enrique. Ennesimo episodio nel big match del weekend tra il suo Paris Saint-Germain e l’ambizioso Monaco.

Con di fronte i due migliori attacchi della Ligue 1 era prevedibile che le reti fioccassero ma certo l’avanti monegasco Minamino non si aspettava che l’assist per il momentaneo pareggio arrivasse proprio dal portiere rivale. Per evitare le solite polemiche, stavolta Gigio ha preferito scusarsi nei confronti della riottosa tifoseria dei Rouge-et-Bleu, sperando di potersi rifare martedì in Champions.

Ennesima papera clamorosa

La partita di cartello della giornata di Ligue 1 è rimasta a lungo indecisa, specialmente in un primo tempo giocato ad alta intensità tra due squadre che di calcio ne macinano parecchio. A far male alla squadra della capitale, però, le pericolose ripartenze dei monegaschi, guidati dalla coppia Golovin-Minamino, che al 44’ ha sfiorato il gol del 2-2 su un lancio del russo. A negargli la gioia una gran parata di Gigio, che quando è tra i pali è quasi imbattibile. Peccato che, una ventina di minuti prima avesse commesso una delle sue ‘solite’ papere: pressato alto da Balogun, il numero uno azzurro ha azzardato un passaggio rischioso, che è finito proprio sui piedi dell’avanti giapponese. Di fronte ad un regalo del genere, impossibile non gonfiare la rete.

Partita complicata per i portieri, visto che quattro minuti prima il dirimpettaio Philipp Köhn aveva rinviato il pallone proprio tra i piedi di Gonçalo Ramos, ma il portiere azzurro non è nuovo a svarioni del genere. Per sua fortuna, Dembélé ha deciso di sbloccarsi, segnando il suo primo gol col Psg in maniera enfatica, dando il via all’assalto dei parigini. Da quel momento il Psg ha schiantato il Monaco. In una mezz’ora dimenticabilissima, i biancorossi sono sprofondati sul 4-1, per poi accorciare grazie a Balogun al 74’. Il gol nel finale di Kolo Muani ha arrotondato la prima vittoria dei parigini sui rivali da quasi tre anni ma non tutto è bene al Parco dei Principi. Errori come quello di Donnarumma magari in Ligue 1 li riesci a recuperare ma in Champions sono davvero imperdonabili.

Il messaggio laconico sui social

L’errore che è valso l’1-1 di Minamino assomiglia alla papera di un anno e mezzo fa con il Real Madrid ma, almeno stavolta, l’ampia vittoria ha limitato di molto le proteste. Eppure, nel post-partita, i colleghi francesi hanno comunque chiesto a Luis Enrique cosa pensasse dell’errore di Donnarumma, segno che, all’ombra della Tour Eiffel, i sostenitori del rivale Keylor Navas non hanno ancora sotterrato l’ascia di guerra. Se il tecnico asturiano ha smorzato le polemiche, dicendo di essere soddisfatto del suo gioco, il portiere dell’Italia ha preferito evitare di fermarsi a parlare coi media, rifugiandosi nello spogliatoio come suo solito.

Visto che, però, l’atmosfera al Psg non è delle migliori, poco dopo ha preferito scusarsi con la tifoseria parigina tramite i suoi profili social. Il messaggio è piuttosto laconico, poche parole senza particolare emozione ma comunque un segnale distensivo lanciato alle frange più esigenti dei tifosi della Ville Lumiere. “Vittoria importante tra le mura amiche. Scusate per l’errore. Ora concentriamoci completamente sulla partita di Champions di settimana prossima”. Gesto interessante ma, al fine di evitare ulteriori polemiche, meglio che nella trasferta a Newcastle di martedì non ci siano gaffe. Uscire dal St. James’ Park senza i tre punti potrebbe complicare non poco la corsa del Psg verso il sogno Champions.