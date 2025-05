L’Europa League è del Tottenham. Il "giallo" finale delle medaglie

Ascolta ora 00:00 00:00

Il primo trofeo europeo della stagione, l'Europa League, lo ha vinto il Tottenham che ha avuto la meglio nel derby inglese contro il Manchester United nella finalissima di Bilbao. Il risultato striminzito di 1-0 e deciso da un'autorete di Luke Shaw alla fine del primo tempo la dice lunga sulla stagione da incubo che le due formazioni hanno vissuto in Premier League. Un fatto curioso che non è passato inosservato, durante la cerimonia di premiazione, è la clamorosa gaffe dell'Uefa che ha finito le medaglie da assegnare ai campioni.

Il primato negativo del Tottenham

Quando manca una sola giornata alla fine della Premier League, le due nobili decadute del calcio inglese si trovano al 16° (Man Utd) e 17° posto (il Tottenham): proprio la squadra campione allenata da Ange Postecoglu ha infranto il record di squadra vincitrice in Europa con il peggior piazzamento in campionato nella storia. Il trofeo alzato nelle ultime ore nella notte di Bilbao, però, non solo ha salvato la stagione degli Spurs ma ha garantito loro un posto nella prossima Champions League con le inglesi che, già al primo posto per il coefficiente Uefa, il prossimo anno avranno ben sei formazioni ai nastri di partenza. Discorso diverso per il Manchester United la cui sconfitta ha certificato una stagione da incubo e una delle peggiori della sua gloriosa storia: è probabile che a bocce ferme la società prenderà decisioni drastiche ma il suo allenatore, Ruben Amorin, non fa nessun passo indietro spiegando di non aver intenzione di dimettersi.

La gara

A certificare l'andamento stagionale è stata la gara, lo specchio perfetto delle due formazioni: forse i Red Devils avrebbero meritato il pareggio quantomeno per un paio di clamorose occasioni avute nel secondo tempo con un miracoloso salvataggio sulla linea a porta vuota del Tottenham e la super parata del portiere italiano Vicario al sesto minuto di recupero che ha salvato la sua squadra. A parte questi due sussulti e la rete fortuita con cui si è decisa la partita, sono stati quasi zero i tiri in porta o le fiammate che si sono viste nell'arco dei 90 minuti.

Cosa è successo con le medaglie

È clamoroso e forse senza precedenti quanto accaduto durante la cerimonia di premiazione: come sempre accade in questi casi, il Manchester United ha per prima ricevuto le medaglie d'argento da parte del presidente dell'Uefa, Ceferin, e fin qui tutto bene. Quando è arrivato il turno delle medaglie d'oro, ecco l'incredibile errore: tre giocatori del Tottenham, Romero, Bentacur e il capitano Son che ha sollevato l'Europa League al cielo sono rimasti senza medaglie. Erano finite. Ceferin, imbarazzato, si è girato verso il collaboratore che gli forniva le medaglie durante la passerella dei calciatori guardandolo stupefatto.

Dopo alcuni secondi, con un sorriso e una stretta di mano, si è proceduto ad andare avanti e il coreano Son, infatti, ha sollevato la coppa senza medaglia. Cosa è successo? Semplice, i conti non sono stati fatti bene visto che in tre fra staff e calciatori titolari e panchinari non hanno potuto riceverla.