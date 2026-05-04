L’Inter che verrà: ecco i possibili colpi dei nerazzurri

Il giorno dopo la conquista dello scudetto, in casa Inter si pensa già alla prossima stagione. Marotta e Ausilio sono al lavoro da tempo per dare a Chivu una rosa rinnovata, che possa confermarsi in Italia ma anche farsi valere in Europa. Tra calciatori in scadenza, qualche big che potrebbe essere ceduto e i nuovi arrivi, saranno tante le operazioni di mercato in entrata e in uscita per il club nerazzurro nella prossima finestra estiva di mercato. La linea guida è quella di svecchiare la rosa, assicurando un mix tra giovani di grandi prospettive ed elementi esperti, senza perdere d’occhio la sostenibilità economica.

Il primo cambiamento riguarda la porta. Con Sommer ai saluti, il nuovo numero uno designato è Guglielmo Vicario, in forza al Tottenham, anche se nelle ultime settimane sembrano in risalita le quotazioni di Josep Martinez. In difesa tiene banco la questione Bastoni, che sembra disposto ad accettare la corte del Barcellona. Difficile però che il club catalano, visti i problemi economici, possa accontentare le richieste nerazzurre di almeno 60 milioni. Riscattato Akanji.Tra i possibili acquisti ci sono nel mirino Muharemovic del Sassuolo e Solet dell’Udinese. Andranno via a zero Acerbi e Darmian (destinazione Torino). Ha qualche possibilità in più di restare De Vrij. Sugli esterni il sogno porta il nome di Marco Palestra, il nome giusto qualora Dumfries, all’ennesimo cambio di procuratore, decidesse di fare un’esperienza in un altro campionato. Ma quanto chiederebbe l’Atalanta?.

A centrocampo il grande obiettivo è Manu Koné della Roma, già cercato la scorsa estate. La quotazione che ne fa la Roma resta altissima. L’inserimento nella trattativa di Frattesi, la cui avventura in nerazzurro è ai titoli di coda, potrebbe far abbassare il cash. Resta almeno un altro anno Calhanoglu. Ancora in bilico la posizione di Mkhitaryan, che potrebbe chiudere la carriera o allungarla di una stagione. Torna Aleksandar Stankovic, dopo la splendida annata nelle file del Bruges. Si segue sempre Curtis Jones, che andrà in scadenza col Liverpool. Si ascolteranno offerte, qualora dovessero arrivare per Luis Enrique e Diouf.

Il sogno impossibile si chiama Nico Paz, ma serve un difficile incastro tra Como e Real Madrid. In attacco vicino a Lautaro Martinez, si punta a far crescere ancora Pio Esposito e Bonny, promossi dopo la prima stagione interista. Potrebbe partire Thuram, se arrivasse un’offerta congrua, ma nell’ultimo mese Tikus si è riavvicinato all’ambiente e ai tifosi a suon di gol. Serve un elemento per dare dribbling e imprevedibilità. Il nome più caldo è quello di Moussa Diaby dell’Al-Ittihad.

Piace anche, giovane talento del Salisburgo, per cui la concorrenza è numerosa e agguerrita.

Di sicuro non si escludono sorprese. Come ogni anno il calciomercato può regalare inattesi colpi di scena