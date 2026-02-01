L’Inter passa a Cremona nel segno di Lautaro e Zielinski: i nerazzurri allungano in vetta

L’Inter vince 2-0 in trasferta contro la Cremonese ed allunga in testa alla classifica. Ora la squadra di Chivu si porta a 58 punti, ad otto di lunghezze di vantaggio sul Milan, in attesa del match dei rossoneri a Bologna. I nerazzurri si confermano famelici contro le squadre di bassa classifica e ipotecano la gara già nel primo tempo. Al 16’ Lautaro Martinez sblocca la gara con un colpo di testa, sugli sviluppi di un angolo battuto da Dimarco. Il raddoppio arriva al 31’ grazie ad un tiro da fuori di Piotr Zielinski, che coglie di sorpresa un disattento Audero. La squadra di Nicola ha due occasioni in contropiede con Vardy, ma entrambe le volte l’attaccante inglese non riesce a concludere a rete. A inizio ripresa esplode un petardo, lanciato dai tifosi nerazzurri in area grigiorossa. Il portiere Audero va a terra ma per fortuna può riprendere la gara senza conseguenze. I nerazzurri abbassano i ritmi senza spingere più di tanto. La squadra di Nicola non molla fino alla fine e nel finale va vicina al gol con il palo di Zerbin. Sconfitta inevitabile per la Cremonese, che viste le contemporanee sconfitte di Verona, Pisa e Lecce, per ora può dormire sonni tranquilli in chiave salvezza.

La partita

L’Inter parte subito all’attacco alla ricerca di spazi contro una Cremonese in campo con uno schieramento molto difensivo. All’8’ la prima palla chance è per Esposito, il suo colpo di testa non sorprende Audero. I grigiorossi rispondono in contropiede con Vardy: l’inglese si trovo uno contro uno con Bisseck ma perde il tempo giusto. La pressione dei nerazzurri si fa più insistente. Al 12’ su un batti e ribatti la conclusione di Sucic finisce. Ci prova subito dopo Lautaro da fuori senza trovare la porta. Al 16’ l’Inter trova il vantaggio. Su corner battuto da Dimarco, Lautaro svetta di testa tutto solo e mette in rete. La risposta della Cremonese è immediata. Buona occasione in area per Ceccherini, che colpisce male e manda a lato. I nerazzurri fanno la partita, i grigiorossi sprecano una buona chance. Al 28’ Bisseck sbaglia l’anticipo e sullo sviluppo dell’azione Vardy ha campo per volare tutto solo verso Sommer, ma si allunga troppo il pallone. Al 31’ arriva il raddoppio. Zielinski tira a rete da fuori area e buca le mani ad un disattento Audero. I nerazzurri gestiscono il possesso mentre la Cremonese alza il baricentro. All 44’ errore in appoggio di Bisseck, la palla arriva a Bonazzoli che ci prova dal limite. Sommer risponde con i pugni.

Si riparte senza cambi. Momenti di paura in campo. Esplode un petardo lanciato dal settore dei tifosi nerazzurri, il portiere della Cremonese va a terra. Dopo le opportune cure si riprende a giocare. Triplo cambio per Chivu. Escono Esposito, Luis Enrique e Frattesi; entrano Thuram, Darmian e Mkhitaryan. Fase interlocutoria della partita. La Cremonese prova ad organizzare una reazione. L’Inter controlla la gara. Nicola si gioca la carta Djuric al poso di Bonazzoli, Chivu cambia Lautaro per Bonny. All’80’ Bastoni mette un bel pallone in mezzo per Thuram, che non impatta bene di testa. La Cremonese si affida ai lanci lunghi per la torre Djuric ma la difesa nerazzurra fa buona guardia. All’85’ grande occasione per la Cremonese. Su una respinta di Akanji, Zerbin calcia al volo e centra il palo, a Sommer battuto. Poi si salva in mischia il portiere svizzero. Gli ultimi sono di pura gestione per i nerazzurri, che mancano di cattiveria in qualche contropiede ghiotto. Dopo sei minuti Massa decreta la fine. L’Inter prosegue la sua marcia in testa alla classifica, una buona Cremonese esce a testa alta.

Il tabellino

CREMONESE (3-5-2) - Audero; Folino, Baschirotto, Ceccherini (67’ Faye); Terracciano, Zerbin, Grassi (76’ Floriani Mussolini), Maleh (95’ Maleh), Pezzella, Vardy, Bonazzoli (66’ Djuric). Allenatore: Davide Nicola

INTER (3-5-2) - Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Enrique (59’ Darmian), Frattesi (58’ Mkhitaryan), Zielinski, Sucic (84’ Diouf), Dimarco; F.P.Esposito (58’ Thuram), Lautaro Martinez (75’ Bonny). Allenatore: Cristian Chivu

Marcatori: Lautaro Martinez (I) 16’, Zielinski (I) 31’

id="docs-internal-guid-36671c79-7fff-4df0-ac9d-0f28c7537ead">Ammoniti: Ceccherini (C), Baschirotto (C), Vardy (C)

Arbitro: Davide Massa (Imperia)