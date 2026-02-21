L’Inter passa a Lecce e lancia la fuga scudetto: i nerazzurri allungano a più dieci sul Milan

L’Inter passa 2-0 al Via del Mare contro il Lecce e si riscatta dopo la pesante sconfitta col Bodo-Glimt in Champions. La squadra di Chivu continua la corsa in testa alla classifica e mette da parte le numerose assenze e le polemiche dopo il caso Bastoni (fischiatissimo dal pubblico leccese). Una vittoria sofferta arrivata nell’ultimo quarto d’ora, che lancia l’Inter a 64 punti, al momento a +10 sul Milan secondo, in attesa delle sfide di domani.

Nel primo tempo i nerazzurri attaccano senza trovare lo spunto giusto. La migliore occasione capita al 10’ sui piedi di Luis Enrique ma l’intervento di Falcone e il salvataggio sulla linea di Siebert evitano la rete. Ancora il portiere del Lecce si rende protagonista di alcune parate importanti sempre su Pio Esposito. Nella ripresa i nerazzurri ancora alla ricerca del vantaggio. Al 52’ gol annullato a Dimarco per fuorigioco di Thuram. Il match si sblocca al 76’ grazie a Henrikh Mkhitaryan che raccoglie l’angolo di Dimarco e supera Falcone. Il raddoppio arriva sempre da corner: all’’82’ Manuel Akanji trova lo stacco vincente che chiude la partita.

La partita

Inter subito in avanti. Al 2’ da una sponda di Esposito, la palla arriva a Thuram che viene chiuso in corner da Gaspar. Nell’intervento il difensore si fa subito male. Al suo posto entra Siebert. Fischi per Bastoni ogni volta che entra in possesso del pallone. Al 10’ nerazzurri vicinissimi al vantaggio. Cross dalla sinistra di Dimarco per il piatto a volo di Luis Enrique. Interviene come può Falcone che si salva con l’aiuto di Siebert che ribatte sulla linea. I padroni di casa prediligono il servizio diretto alle punte, saltando il centrocampo; i nerazzurri tengono in mano il gioco, alla ricerca dello spiraglio giusto. Al 26’ Esposito allarga a destra per Luis Enrique, poi lo stesso attaccante tenta il tap-in, Falcone si fa trovare pronto. Dopo poco ancora Esposito incorna di testa ma anche stavolta il portiere giallorosso mette in angolo. Al 39’ azione avvolgente dell’Inter, Zielinski per Luis Enrique, palla in mezzo per Frattesi che arriva scoordinato al tiro e manda alta la conclusione. Dopo due minuti di recupero si va al riposo sul punteggio di 0-0.

La ripresa è sulla stessa falsariga del primo tempo con l’Inter a fare la partita ed il Lecce che gioca sempre in verticale. Al 52’ gol annullato ai nerazzurri. Bisseck verticalizza per Thuram che mette in mezzo. Dopo il velo di Esposito, arriva da dietro Dimarco che mette in rete. Il francese era partito però in posizione di fuorigioco. Cresce la pressione dei nerazzurri ma la squadra di Di Francesco si difende con grande ordine. Comincia la girandola delle sostituzioni. Chivu cambia Thuram con Bonny e Luis Enrique con Diouf. Di Francesco sceglie Banda per sfruttare la sua velocità in contropiede. Al 76’ si sblocca il match. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il pallone arriva in area sulla sinistra a Mkhitaryan; il diagonale dell’armeno non lascia scampo a Falcone. Ora il Lecce concede più spazi e dopo tre minuti i nerazzurri hanno una clamorosa occasione in contropiede per raddoppiare. Mkhitaryan in area appoggia al centro per Dimarco: conclusione respinta da Falcone, poi Tiago Gabriel salva incredibilmente sulla linea. Il raddoppio arriva ancora su calcio piazzato. Sul corner di Dimarco, svetta Akanji e supera Falcone. Gli ultimi minuti sono di gestione per i nerazzurri che conquistano altri tre punti fondamentali per lo scudetto. Esce a testa alta e tra gli applausi del Via del Mare, il Lecce di Di Francesco.

Il tabellino

LECCE (4-3-3) - Falcone; Veiga, Gaspar (4’ Siebert), Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman (59’ Ngom), Ramadani, Coulibaly (83’ Stulic); Pierotti (84’ N’dri), Cheddira, Sottil (60’ Banda). Allenatore: Eusebio Di Francesco

INTER (3-5-2) - Sommer; Bisseck, De Vrij (62’ Akanji), Bastoni (89’ Carlos Augusto); Luis Henrique (69’ Diouf), Sucic (61’ Mkhitaryan), Zielinski, Frattesi, Dimarco; Thuram (69’ Bonny), Pio Esposito. Allenatore: Cristian Chivu

Marcatori: Mkhitaryan (I) 76’, Akanji (I) 82’

Ammoniti: De Vrij (I), Tiago Gabriel (L), Bastoni (I)

Arbitro: Gianluca Manganiello (Pinerolo)