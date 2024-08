Inter-Atalanta 2-0, golazo di Barella, dominio interista a San Siro | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

In un Meazza caldissimo non solo per la grande afa, i campioni d’Italia aprono la terza giornata della Serie A ospitando l’ambiziosa Atalanta di Gasperini. Simone Inzaghi ritrova il capitano Lautaro Martinez, che la punta sull’acciaccato Taremi mentre la Dea si trova costretta a schierare una difesa in piena emergenza per l’assenza di Hien. Il primo big match di questa nuova stagione del massimo campionato italiano potrebbe già offrire molte risposte sulle rispettive ambizioni delle due squadre lombarde, ansiose di non perdere terreno dalla capolista Juventus. Seguite Inter-Atalanta con la nostra diretta testuale.

Le scelte dei tecnici

Dopo aver rimescolato le carte nel corso degli allenamenti del giovedì, Simone Inzaghi sembra intenzionato a riproporre un undici molto collaudato. Invece dell’iraniano Taremi, che peraltro ha fatto discretamente, torna dal primo minuto il capitano Lautaro Martinez, che ricompone la ThuLa. Nonostante sia tornato a disposizione, De Vrij partirà dalla panchina mentre Pavard sarà titolare con Acerbi e Bastoni. A centrocampo, dopo le prove di Zielinski e Carlos Augusto in allenamento, mediana titolare con Darmian, Dimarco e Mkhitaryan.

Situazione decisamente più complicata per Gasperini, che deve fare a meno di Hien, bloccato dall’influenza ma anche di Zaniolo, fuori per un problema all’adduttore. Se Lookman parte dalla panchina, primo debutto da titolare per l’ex Torino Bellanova mentre grossi problemi in difesa, viste le assenze di Kolasinac e Scalvini. Il Gasp recupera Toloi e l’ex Cuadrado ma partiranno solo dalla panchina, come Godfrey: Zappacosta sulla fascia con Ruggeri costretto a scalare in difesa. In avanti accanto al titolarissimo Retegui parte l’inedita coppia Brescianini-Samardzic, al posto di De Ketelaere.

La diretta del primo tempo

45+3’ – FINE PRIMO TEMPO. Partita dominata per ampi tratti dall’undici di Inzaghi, che approfitta al meglio delle incomprensioni nella retroguardia di emergenza messa in campo da Gasperini. La Dea più propositiva nel finale ma senza mai minacciare davvero la porta di Sommer.

45’ – Ammonito De Roon, tre minuti di recupero concessi dal signor Marchetti.

43’ – L’Atalanta continua a proporsi in avanti ma non riesce mai a fornire palloni buoni a Retegui, marcato stretto dai difensori interisti. Gasperini dovrà rivedere qualcosa nell’intervallo.

38’ – SAMARDZIC!! Sfortunato l’ex Udinese quando la sua deviazione verso il palo lontano su cross di Zappacosta si spegne non lontano dalla porta dei padroni di casa.

35’ – La Dea avanza in maniera metodica e paziente, mettendo Zappacosta a tu per tu con Sommer: l’azzurro, però, invece di tirare in porta, pecca d’altruismo e la chance evapora.

33’ – Ogni volta che l’Atalanta si spinge in avanti, si apre alle pericolosissime ripartenze dei padroni di casa, con Lautaro e Thuram in grande spolvero.

30’ – La Dea inizia a macinare gioco, affidandosi alla coppia Bellanova-Samardzic ma trovare spazi nella retroguardia interista non è affatto semplice. Retegui troppo solo.

26’ – PALO THURAM!! Ripartenza letale dei nerazzurri con il francese in questa occasione forse un filo troppo egoista nell’ignorare il liberissimo Mkhitaryan. Il suo tiro a giro prende in pieno il palo, per poi essere abbrancato da Carnesecchi.

25’ – Cooling break in un Meazza arroventato dalla grande afa meneghina.

24’ – Buon momento dell’Atalanta, con Mateo Retegui lesto a girare verso la porta un buon passaggio di Samardzic: tiro troppo centrale che finisce alto.

21’ – Dopo la partenza sparata, i padroni di casa tirano il fiato, limitando facilmente le velleità della Dea, quasi mai in grado di minacciare la porta di Sommer.

17’ – Dominio quasi imbarazzante dell’Inter, che gestisce in maniera esperta il possesso palla, aprendosi raramente alle ripartenze dei bergamaschi, molto attivi sulle fasce con Zappacosta e Bellanova.

13’ – Primo vero pericolo creato dall’Atalanta con un tiro da fuori area di Zappacosta che costringe Sommer ad un intervento scomposto. Retegui cerca il tap-in ma è sfortunato.

10’ – GOLAZO BARELLA!!! L’undici di Inzaghi continua a spingere forte, minacciando più volte la porta della Dea. A segnare il raddoppio ci pensa il centrocampista che si avventa su un pallone vagante, scaraventandolo di prima in porta. Carnesecchi tocca ma non può niente.

7’ – CALHANOGLU!! Gran botta del centrocampista azzurro da calcio piazzato: per fortuna della Dea, Carnesecchi riesce a metterci i pugni.

3' - GOL THURAM!!! Contropiede micidiale dell'Inter, azione davvero splendida, tutta di prima, con un bel tacco di Pavard a scatenare la corsa del francese. Decisiva la deviazione di Djimsiti, che spiazza Carnesecchi.

1' - SI PARTE!! Qualche problema tecnico a ritardare di un minuto l'avvio dell'anticipo della terza giornata di Serie A.

-2' - Applauso e lungo silenzio nel minuto dedicato al ricordo di Sven-Goran Eriksson, scomparso qualche giorno fa dopo una lunga battaglia con un tumore.

-5’ – Tutto esaurito a San Siro nonostante il gran caldo e l’orario inconsueto per il primo big match della nuova stagione. I settantamila del Meazza sperano di salutare la nuova vittoria dell’undici di Inzaghi contro un’Atalanta quasi sperimentale.

Il tabellino

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Ruggeri; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Samardzic, Brescianini; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Marcatori: 3' Djimsiti (aut) (I), 10' Barella (I)

Ammoniti: 45' De Roon (A)

Espulsi: -

Arbitro: Matteo Marchetti (Ostia)