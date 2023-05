L’Italia alla Women’s Nations League: ecco come funzionerà la nuova competizione

Un’altra prova per l’Italia femminile, che intanto si prepara al Mondiale: “ Sarà un percorso stimolante ”, le prime parole della ct Milena Bertolini a seguito dei sorteggi d’inizio maggio della nuova competizione Uefa, la Women’s Nations League, svoltisi da consuetudine a Nyon, alla presenza di Nadine Kessler, direttore amministrativo per il calcio femminile della Uefa, e Véronica Boquete, ex capitana spagnola e centrocampista della Fiorentina.

Il torneo è stato elaborato nel funzionamento attuale dal comitato esecutivo della Uefa lo scorso 2 novembre, nel contesto di un nuovo sistema di competizioni che coinvolga le squadre nazionali femminili, inquadrato nella più ampia strategia europea dedicata al calcio femminile per il periodo 2019-2024. Questo sistema crea, parafrasando la Uefa, “ partite più competitive con squadre che si sfidano ad un livello similare, generando al contempo maggior interesse sportivo e commerciale per il calcio nazionale femminile ” e offre “ la possibilità di qualificarsi ai principali tornei internazionali, con lo scopo di incoraggiare lo sviluppo a lungo termine delle squadre nazionali femminili ”.

L’estrazione ha determinato ufficialmente i nomi delle contendenti, nelle fasi iniziali, del posto in Final Four per l’Italia: le Azzurre, nel Gruppo 4 della Lega A, si troveranno infatti ad affrontare Svezia, Spagna e Svizzera. “ Quando fai parte delle nazionali più forti d'Europa è normale affrontare avversarie di questo livello. I quattro gironi della nostra Lega sono tutti molto equilibrati, l’aspetto positivo è essere tra le migliori 16 squadre del continente e avere la possibilità di competere per raggiungere la Final Four ”, prosegue Bertolini che aggiunge “ Questa competizione rappresenta un deciso passo in avanti, che va di pari passo con la crescita del movimento in tutto il mondo: è una formula che aumenterà lo spettacolo, permettendo ai tifosi e agli appassionati di assistere a partite tra squadre dello stesso livello ”.

Women’s Nations League: come funzionerà

La competizione, strutturata in leghe (A, B e C) su imitazione dei campionati per club, la cui composizione dipende direttamente dal ranking UEFA (i Women’s national team coefficient rankings), funzionerà secondo meccanismi di promozione e retrocessione tra un’edizione e l’altra e determinerà le quattro squadre (Final Four) qualificate alle fasi finale per l’accesso alle Olimpiadi estive, ma anche le leghe future in vista del torneo europeo o mondiale successivo (in questo caso, l'Uefa Women’s EURO 2025).

Il torneo è dunque strutturato come segue: le leghe A (con le squadre in ranking tra il primo ed il sedicesimo posto) e B (dal diciassettesimo al trentaduesimo) saranno composte da 16 team suddivisi in quattro gironi da quattro, la Lega C (dal trentatreesimo in giù), invece, dalle restanti 19 in quattro gruppi da quattro e uno da tre; tutte quante in un meccanismo di girone all’italiana che prevederà partite in casa e fuori. Le semifinaliste della Lega A arrivano in Final Four con gara unica, mentre le quattro terze classificate si giocheranno status e permanenza in spareggi contro le seconde di ogni gruppo nella Lega B (e, allo stesso modo, le terze migliori della B incontreranno le tre seconde della C per la promozione); in tal modo, le vincitrici di ogni spareggio giocheranno in Lega A per la fase di qualificazione europea e le squadre sconfitte, oltre alle quarte classificate della Lega A e la terza peggiore della Lega B, retrocederanno nella Lega inferiore, mentre le vincitrici assolute dei gironi di B e C saranno promosse alla Lega superiore.

I gironi e le fasi in programma

La fase a leghe sarà suddivisa in: giornate 1 e 2 (20 – 26 settembre 2023), giornate 3 e 4 (25 – 31 ottobre 2023), giornate 5 e 6 (29 novembre – 5 dicembre 2023). In parallelo alla Fase Finale, che si terrà tra il 21 ed il 28 febbraio 2024, si terranno anche i match per la promozione o la retrocessione, che si disputeranno col medesimo format di campionato di cui sopra, con partite in casa ed in trasferta per ciascuna delle squadre del proprio gruppo.

Lega A

Gruppo A1: Inghilterra, Paesi Bassi, Belgio, Scozia

Gruppo A2: Francia, Norvegia, Austria, Portogallo

Gruppo A3: Germania, Danimarca, Islanda, Galles

Gruppo A4: Svezia, Spagna, Italia, Svizzera

Lega B

Gruppo B1: Irlanda, Irlanda del Nord, Ungheria, Albania

Gruppo B2: Finlandia, Romania, Slovacchia, Croazia

Gruppo B3: Polonia, Serbia, Ucraina, Grecia

Gruppo B4: Cechia, Slovenia, Bosnia ed Erzegovina, Bielorussia

Lega C

Gruppo C1: Malta, Moldavia, Lettonia, Andorra

Gruppo C2: Turchia, Lussemburgo, Lituania, Georgia

Gruppo C3: Azerbaigian, Montenegro, Cipro, Isole Faroe

Gruppo C4: Israele, Estonia, Kazakistan, Armenia

Gruppo C5: Macedonia del Nord, Kosovo, Bulgaria