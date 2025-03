"Lì non gioco". Cristiano Ronaldo rischia 100 frustate in Iran: ecco perchè

Ascolta ora 00:00 00:00

La sorprendente sconfitta per 2-1 patita ieri sul campo dell’Al Orubah non è l’unico grattacapo per l’Al Nassr, colosso del campionato arabo. La dirigenza deve infatti fare i conti con un problema legato alla stella della squadra allenata da Stefano Pioli, ossia Cristiano Ronaldo. L'Al Nassr è atteso lunedì 3 marzo dalla sfida di Champions League asiatica sul campo dell'Esteghlal, compagine iraniana. Ma il fuoriclasse portoghese non ha alcuna intenzione di giocare a Teheran per problemi con la giustizia.

Sì, perchè Cristiano Ronaldo in Iran rischia fino a 100 frustate per un presunto episodio di adulterio risalente al 2023. In quell'occasione l'Al Nassr era atteso dalla sfida contro il Persepolis e l'hotel venne preso d'assalto da migliaia di tifosi. Fu necessario l'intervento della polizia per disperdere la folla. Ma non solo. L'ex centravanti di Real Madrid e Juventus fu ripreso mentre abbracciava e baciava sulla fronte Fatemeh Hammami Nasrabadi, artista disabile che dipinge usando i piedi.

Un gesto innocuo, di grande affetto, ma punibile in Iran, perchè potrebbe essere considerato adulterio nei confronti del coniuge. E così Cristiano Ronaldo rischia fino a 100 frustate. Per evitare qualsivoglia rischio per il suo campione, l'Al Nassr ha chiesto di disputare la partita in campo neutro. Richiesta che è stata respinta dall'Esteghlal, che in una lettera ha tenuto a precisare di aver preso le misure necessarie per garantire al portoghese un piacevole soggiorno in Iran. Secondo il portale Varzesh3, il no all'ipotesi di giocare in campo neutro è arrivato anche dall'alto funzionario del calcio iraniano Mehdi Tadsch.

Seguiranno aggiornamenti nel corso delle prossime ore: l'Al Nassr non può fare a meno del suo capocannoniere - 17 gol in 21 partite in questa stagione - ma la sua presenza nel match in programma a Teheran è fortemente in bilico.