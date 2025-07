"Mi hanno trovato un ospite sgradito". Igor Protti racconta il dramma della malattia

Igor Protti ha annunciato la sua battaglia contro un brutto male. L'ex attaccante di Bari e Livorno, con trascorsi importanti anche alla Lazio e al Napoli, ha svelato la scoperta della malattia, di cui non ha dato dettagli, con un lungo post su Instagram.

Il 58enne, oggi dirigente sportivo, ha scritto di aver avuto la prima diagnosi circa un mese fa. Ha già affrontato un primo intervento chirurgico: "Ciao a tutti, questa foto è di pochi giorni fa in un letto di ospedale. Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite. Ho subito un primo intervento chirurgico e la prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese. È una partita durissima, so benissimo che si può vincere o perdere ma ce la metterò tutta come sempre".

Come sempre in questi casi, diventa fondamentale il ruolo degli affetti, come evidenziato dallo stesso Protti: "E come sempre so di non essere solo, ho la mia grande e meravigliosa Famiglia vicino a me anche se non tutti lo possono essere fisicamente. Come quando ero in campo e mi sentivo parte di una grande comunità oggi sento anche la vicinanza di tutti gli amici e di tutte quelle persone che mi hanno seguito e voluto bene - ha scritto su Instagram - Ringrazio lo staff medico che mi ha preso in cura e che farà di tutto per aiutarmi in questa lotta. Mi scuso fin da ora se nei prossimi mesi non riuscirò a rispondere a tutti sia telefonicamente che qui su Instagram. Vi mando un forte ed enorme abbraccio".

Sempre su Instagram, in pochi minuti, sono apparsi i messaggi di solidarietà da parte di ex compagni, calciatori e sportivi. "Forza amico mio non sei il tipo che molla del resto non lo hai mai fatto siamo con te" , ha scritto Lorenzo Amoruso, ex compagno di Protti nel Bari. Anche Nicola Ventola, che da giovanissimo condivise lo spogliatoio con Protti per due anni sempre a Bari, ha commentato il post con "Dai Igor". Messaggi di vicinanza all'ex centravanti sono arrivati anche dai campioni del mondo Marco Amelia, compagno di squadra di Protti a Livorno e Marco Materazzi. E anche da altri sportivi come il ciclista Diego Ulissi e l'ex tennista e capitano della nazionale di Coppa Davis Filippo Volandri, entrambi livornesi.

Classe '67, attaccante rapido sotto porta e dal grande fiuto del gol, in carriera ha segnato 231 reti tra Serie A, B e C1.

Con ilha giocato tra il 1992 e il 1992 due campionati di B e due di A, vincendo il titolo di capocannoniere della massima serie nel 1995-96 (24 gol in 33 partite) senza riuscire però a evitare la retrocessione dei pugliesu in B. Dal 1999 al 2005 ha giocato nel. Protagonista di una straordinaria cavalcata dei labronici dalla C1 alla Serie A, divenne un simbolo del club amaranto negli anni dell'era Spinelli.