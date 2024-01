"Lacrime, tristezza, amoR, eternità". Mourinho saluta i tifosi della Roma

José Mourinho, ormai ex allenatore della Roma, ha scelto di congedarsi un'ultima volta dai tifosi giallorossi con un video pubblicato nel giorno del suo esonero, sul suo profilo Instagram.

Si tratta di una sequenza di immagini iconiche dei due anni e mezzo passati sulla panchina romanista, accompagnati, dall'emozionante versione curata da Andrea Bocelli del brano "We are free", celebre colonna sonora del film "Il Gladiatore". Dalla corsa sotto la Curva Sud dopo la vittoria contro il Sassuolo, alle lacrime di gioia prima e di tristezza poi nelle due finali europee, una vinta di Conference League e l'altra persa di Europa League.

Passando per gli abbracci con Mancini, Dybala e Bove e, ovviamente, le foto dei migliori momenti tra lo Special One e la tifoseria romanista. "Sudore, sangue, lacrime, allegria, tristezza, amoR, fratelli, storia, cuore, eternità" , il messaggio di Mourinho ai tifosi. Parole che scandiscono un sentimento intenso e viscerale, come solo i grandi amori, che finiscono senza lieto fine sanno essere.

Intanto la tifoseria giallorossa si è spaccata dopo l'addio improvviso di Mourinho. Le reazioni sui social sono state piuttosto variegate: c'è chi la ritiene la scelta giusta, visti gli ultimi risultati della squadra, e chi è piuttosto perplesso della decisione, specialmente per le tempistiche. Non sono mancate le critiche a Dan e Ryan Friedkin, chiamati ora ad un rilancio delle ambizioni del club.

Intanto sono arrivati i primi messaggi dei suoi ormai ex calciatori. "Grazie di tutto, lavorare con te è stato un piacere enorme - ha scritto su Instagram Paulo Dybala, pubblicando una foto di un abbraccio con l'ex allenatore - Grazie dei tuoi consigli e di ogni parola che mi hai dato. Auguro tutto il meglio a te e al tuo staff. Spero che ci rivedremo presto". "Per sempre grato, grazie boss". Lo scrive Romelu Lukaku su Instagram, con una foto sul campo con lo Special One. Poche ma sentite parole da parte del capitano della Roma Lorenzo Pellegrini: "Grazie per tutte le emozioni, mister".