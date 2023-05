Lapo sistema Adl e "chiama" Marotta

Lapo Elkann torna a cinguettare su twitter. Se dopo la sconfitta contro l`Inter in coppa Italia aveva scritto: «Non è il nostro anno. Meglio pensare a lavorare duramente sulla prossima stagione con giocatori e allenatore».

Il primo messaggio sembra una chiamata a un ex dirigente che fu tra gli artefici della squadra che vinse 9 scudetti di fila: «La Juventus dopo l`uscita di Marotta ha perso tanto a mio parere ci vogliono oltre chi c`è oggi figure forti e capaci del mondo del calcio che è un mondo tutto suo. Se no è impensabile di riportare la Juventus ai più alti livelli questo per me è un dato di fatto».

Poi la risposta ad un tifoso che si lamentava per la frase di Aurelio De Laurentiis sullo scudetto dell`onestà: «Lasciali parlare, contano i fatti: 38 scudetti bianconeri, loro 3».