L'arbitro condannato al "Grande Fratello"

Bei tempi quando l'arbitro era munito di un fazzoletto bianco che lui muoveva nell'aria inglese per segnalare l'infrazione di un calciatore.

Poi arrivò Joseph Hudson da Birmingham e la sua azienda Mills Munitions Factory che produceva, siamo nel 1870, fischietti a forma di pisello, non nel senso che state malignando, l'oggetto serviva agli agenti della Metropolitan Police ma venne utilizzato per la prima volta in una partita di football tra Nottingham Forest e Sheffield Norfolk del 1878, risulta infatti, dal libro contabile del club della Foresta, l'acquisto di un fischietto, anno 1872.

Lo stesso arnese appare nelle Regole del Gioco soltanto a partire dal 1936 ma oggi è tutta roba da museo, perché l'ultima idea della Fifa si chiama Ref Cam, telecamera piazzata su un caschetto come copricapo dell'arbitro, osserverà ogni azione, registrerà insulti e offese, dispositivo già adottato negli Usa per il football americano, l'hockey su ghiaccio e su prato, il baseball e, dopo il test del maggio 2024 in Premier League per Crystal Palace-Manchester United. Il mondiale per club, prodotto by Infantino & C, è l'evento ideale per la marketta pubblicitaria, una telecamera illustrerà l'accaduto, un microfono trasmetterà l'audio.

Lo step successivo potrebbe essere una videocamera all'interno dello stanzino dell'arbitro con tutti i particolari del dialogo con gli assistenti, comprese telefonate a casa o amici vari.

A confronto, quelli del Grande Fratello sono delle giovani marmotte.

Dimenticavo: il gioco del calcio? Un dettaglio a margine.