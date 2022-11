L'Argentina domina la Polonia: l'Albiceleste vola agli ottavi da prima nel girone

L'Argentina supera la Polonia con il punteggio di 2-0 e passa agli ottavi come prima del Gruppo C. Serviva solo la vittoria e la vittoria è arrivata. La squadra di Scaloni offre la prestazione più convincente dall'inizio dei Mondiali e si sbarazza senza problemi della Polonia. Il primo tempo è praticamente a senso unico. L'Argentina sbatte più volte contro il muro eretto da Wojciech Szczesny. Il portiere della Juventus nega una volta la rete a Julian Alvarez prima di superarsi al 39' quando para un rigore a Leo Messi, il secondo del torneo dopo quello contro l'Arabia Saudita. Nella ripresa la sblocca Alexis Mc Allister con un bel fendente. Il gol indirizza la partita sui binari preferiti da Messi e compagni. Al 69' il raddoppio di Julian Alvarez chiude la partita. L'Argentina conquista il primo posto del girone, la Polonia con gli stessi punti del Messico, vincitore 2-1 sull'Arabia Saudita, passa come seconda in virtù della diferenza reti.

La partita

Nella Polonia solo panchina per Milik, a cui viene preferito Swiderski. Zielinski agisce da esterno di centrocampo nel 4-4-2 di Michniewicz, che può trasformarsi anche in 3-4-1-2 col napoletano tra le linee. Nell'Argentina fuori Lautaro Martinez, a cui viene preferito Julian Alvarez. In difesa torna Romero, a centrocampo chance per Enzo Fernandez.

Primo tempo

L'Albiceleste parte all'attacco. La prima palla gol arriva al 10'. Messi si incunea in area e da posizione defilata tira a rete, Szczesny è attento sul primo palo e devia in angolo. L'Argentina continua ad attaccare, molto attivo Angel Di Maria che prova a ravvivare il gioco. Alla mezz'ora Alvarez riceve sul lato corto dell'area e calcia, ma un difensore salva sulla linea. Sulla ribattuta c'è Acuna: sinistro a incrociare e palla a lato, non di molto. Dopo poco Mac Allister inventa per Alvarez in area, sinistro respinto da Szczesny. Al 38' rigore per l'Argentina per un contatto tra Messi e Szczezny: la Pulce tira dal dischetto, para il portiere polacco.

Secondo tempo

Ad inizio ripresa l'Argentina trova subito il gol. Apertura a destra per Molina, scattato sul filo del fuorigioco. L'ex Udinese vede l'inserimento da dietro di Mac Allister e gli dà palla con un tocco rasoterra, il centrocampista del Brighton con un colpo da biliardo trova l'angolino lontano e non dà scampo a Szczesny. L'Albiceleste è padrona del campo. Ancora Mac Allister con un'imbucata in area va alla conclusione ma stavolta il tiro è debole. Al 67' arriva il raddoppio grazie ad una potente conclusione sotto la traversa di Julian Alvarez. All'86' palla in profondità per Lautaro Martinez, che da buona posizione calcia però a lato. nel recupero si salva la Polonia. Filtrante in area perfetto per Tagliafico tocco sotto a scavalcare Szczesny, Kiwior a due passi dalla linea ci arriva.

Il tabellino

POLONIA (4-4-2) - Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski (72' Jedrzejzyk); Zielinski, Krychowiak (83' Piatek), Bielik (62' Szymanski), Frankowski (46' Kaminski); Swiderski (46' Skoras), Lewandowski. A disposizione: Grabara, Skorupski, Gummy, Wieteska, Bednarek, Zurkowski, Grosicki, Zalewski, Szymanski, Milik, Piatek. Ct: Czeslaw Michniewicz

ARGENTINA (4-2-3-1) - E.Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna (59' Tagliafico); Fernandez (79' Pezzella), De Paul; Di Maria (59' Paredes), Messi, Mac Allister (84' Almada); Alvarez (79' La.Martinez). A disposizione: Armani, Rulli, Montiel, Li.Martinez, Pezzella, Foyth, Palacios, Almada, Rodriguez, Papu Gomez, La.Martinez, Correa, Dybala. Ct: Lionel Scaloni

Marcatori: Mac Allister (A) 46', Alvarez (A) 67'

Ammoniti: Acuna (A), Krychowiak (P)

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda)