Foggia, l'assalto al pullman della squadra con spranghe e fumogeni: ecco cosa è successo

Il pullman del Foggia Calcio è stato assaltato nella serata di giovedì 18 maggio da un gruppo di ultras della stessa squadra armati con spranghe e fumogeni dopo la sconfitta per 4-1 contro l’Audace Cerignola, nel primo turno dei playoff di Serie C partita che prevedeva il divieto di trasferta per i sostenitori ospiti. Lunedì prossimo si giocherà il derby di ritorno allo Zaccheria, dove sarà applicata la stessa misura restrittiva per i tifosi del Cerignola.

La ricostruzione

Pochi minuti dopo la mezzanotte un nutrito gruppo di tifosi rossoneru ha atteso l’arrivo della squadra in via Gioberti, all’esterno della rete di protezione dello stadio Zaccheria, per contestare la squadra. A quel punto è cominciato l'assalto con spranghe, bastoni, pietre e fumogeni il pullman che trasportava gli uomini di Delio Rossi. Nei tafferugli nessuno è rimasto ferito, ma il lancio dei fumogeni ha infranto il vetro del pullman della squadra foggiana. Le indagini sono affidate alla polizia che sta acquisendo i filmati delle telecamere di sicurezza della zona più i numerosi video circolati sui social, per il riconoscimento dei facinorosi. Sull’episodio è stata aperta un’indagine dalla polizia, nei prossimi giorni potrebbero essere emessi dei provvedimenti di Daspo all’indirizzo dei più violenti.

18.05.2023 Italy Seria C, promotion. Foggia against their team, after lost 4-1 in Cerignola pic.twitter.com/wSIxoLdbLZ — Gruppaof (@gruppaof_hools) May 19, 2023

Il comunicato del club

Dopo l'accaduto la società rossonera ha emesso un comunicato sul sito ufficiale firmato dal presidente Nicola Canonico.