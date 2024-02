L'Atalanta cala il tris contro la Lazio e consolida il quarto posto

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini dimostra di essere in un grandissimo momento di forma, batte con un netto 3-1 la Lazio di Maurizio Sarri e consolida così il quarto posto con tre lunghezze di vantaggio sul Bologna di Thiago Motta. A decidere la sfida del Gewiss Stadium ci ha pensato il gol di Mario Pasalic, con una perla, e la doppietta di Charles De Ketelaere rinato a Bergamo grazie alla cura Gasperini. Al minuto 84' la rete della bandiera, su calcio di rigore, di Ciro Immobile che rende solo meno amaro il punteggio per i biancocelesti che sono invece in nona posizione in classifica, a quota 34 punti, vero sì a soli 5 punti dalla zona Champions ma con diverse squadre davanti. La sfida è stata subito indirizzata dai padroni di casa che ci hanno messo maggiore cattiveria e qualità che gli hanno così permesso di ottenere tre punti d'oro visto che in questo mese di febbraio, difficile, la Dea dovrà affrontare anche Milan e Inter proprio alla fine del mese, entrambe a San Siro, con in mezzo le sfide contro il Genoa, a Marassi e quella interna contro il Sassuolo.

La cronaca della partita

La Lazio parte subito forte con Luis Alberto che serve Felipe Anderson in area di rigore: bravissimo Carnesecchi ad uscire in presa bassa. L'Atalanta risponde subito con Ederson che serve Pasalic che prova la conclusione verso la porta difesa da Provedel. De Ketelaere fa capire di essere molto ispirato e al 9' mette una grande palla per Pasalic che non ne approfitta. Al 15' Kolasinac impegna di testa e testa i riflessi del numero uno della Lazio. Passa un solo minuto ed ecco il meritato vantaggio dell'Atalanta con Pasalic: De Ketelaere pennella dalla sinistra, sponda di testa di Scalvini, controllo e girata al volo dell'ex Milan e Chelsea per il gol dell'1-0. Al 24' il tiro di Kolasinac non è preciso e al 27' risponde la Lazio con la punizione però imprecisa di Luis Alberto. Al 42' ecco l'episodio: tocco di braccio di Marusic e rigore per la Dea. Dal dischetto De Ketelaere è glaciale e realizza il 2-0. In pieno recupero Holm di testa va vicino al tris.

Nella ripresa sempre Atalanta pericolosa al minuto 49' con Pasalic anticipato all'ultimo da Provedel. Al 52' risponde Isaksen con un bel sinistro a giro che termina fuori di poco. Al 61' ancora bravo Provedel a dire no Miranchuk che da pochi passi non riesce così a trovare il 3-0. Minuto 76', l'Atalanta la chiude con De Ketelaere: il belga riceve palla e con un sinistro velenoso non lascia scampo al portiere biancoceleste. All'83' Djmsiti fa fallo su Immobile rifilandogli un calcione e l'arbitro concede il rigore. Dal dischetto il bomber campano segna il 3-1. Ancora Immobile pericoloso al 90' ma il suo colpo di testa termina fuori di poco vicino l'incrocio dei pali.

Il tabellino



ATALANTA: Carnesecchi; Scalvini, Djmsiti, Kolasinac; Holm (64' Hateboer), De Roon, Ederson (91' Mendicino), Ruggeri; Pasalic (79' Muriel); Miranchuk (64' Scamacca), De Ketelaere (79' Toloi). Allenatore: Gian Piero Gasperini.

LAZIO: Provedel; Lazzari (46' Pellegrini), Romagnoli, Gila (46' Casale), Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto (64' Vecino); Isaksen (64' Pedro), Castellanos (64' Immobile), Felipe Anderson. Allenatore: Maurizio Sarri.

Marcatori: 16' Pasalic (A), 43' e 76' De Ketelaere (A), 84' Immobile (L)

Ammoniti: Pasalic (A), Felipe Anderson (L), Luis Alberto (L), Rovella (L), Ederson (A)

Arbitro: Marco Guida (Torre Annunziata)