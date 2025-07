L'Atalanta non fa sconti all'Inter per Lookman

La trattativa tra Inter e Atalanta per il trasferimento di Ademola Lookman, assomiglia sempre più a una partita a scacchi. Rispetto alla settimana scorsa la situazione è ancora bloccata e non ci sono sostanziali novità. La differenza tra offerta e richiesta (Marotta e Ausilio mettono sul piatto 40 milioni, non uno di più, la famiglia Percassi ne chiede 50, non uno di meno) è ancora lì intatta. Un muro contro muro che al momento sembra inscalfibile, a meno che una delle due pretendenti faccia un passo incontro all'altra.

D'altronde dalle parti di Zingonia sanno benissimo che Lookman è destinato all'addio, in virtù di una promessa della scorsa stagione, quando sfumò il suo passaggio al PSG. Anche la volontà del nigeriano è chiara, ma il diktat del club orobico è chiaro: l'affare si chiuderà solo a 50 milioni. Soldi della cessione, che sarebbero dirottati subito per rinforzare l'attacco, già sguarnito dalla cessione di Retegui e in attesa di essere potenziato. In questo senso, il nome di Chiesa è sempre più caldo. Sponda nerazzurra di Milano invece, il club di viale della Liberazione si fa forte della volontà del calciatore, che dopo l'intesa trovata su base quinquennale a 4,5 milioni a stagione, ha giurato amore all'Inter. Per ora Marotta e Ausilio dormono sonni tranquilli ma è anche vero che i casi di Bremer e Lukaku insegnano. Le trattative vanno concluse il prima possibile perché i colpi di scena con il mercato attuale sono sempre dietro l'angolo. Motivo per cui per evitare brutte sorprese servirà che Oaktree faccia un altro piccolo sforzo per avvicinarsi alla richiesta atalantina. Su questo non sembrano esserci dubbi.

Al momento, l'unico che sta veramente cercando di trovare una soluzione è proprio Lookman. Nelle scorse ora, tramite i suoi agenti, ha ribadito all'Atalanta ancora una volta l'intenzione di trasferirsi all'Inter e che non prenderà in considerazione altre offerte. Un piccolo indizio su un imminente addio è arrivato anche dal club bergamasco, che con un breve video sui suoi canali social, ha presentato il kit della seconda maglia per la prossima stagione. Come per la prima maglia, però, tra i protagonisti non c'è proprio Lookman. Di sicuro non è solo un caso.

In attesa di una possibile accelerata, l'intenzione dell'Atalanta è quella di non ripetere un altro. L'Inter invece ha bisogno di un grande colpo per ritrovare l'entusiasmo, dopo un finale di stagione horror. I tifosi nerazzurri (interisti) attendono con trepidazione la fumata bianca.