L'Atalanta piega 1-0 lo Sturm Graz e consolida il primato nel girone. Ecco cosa manca per gli ottavi

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini fa il suo dovere in casa contro lo Sturm Graz, vince per 1-0 grazie alla rete di Djimsiti e consolida il primo posto nel girone con tre punti di vantaggio sullo Sporting Lisbona, vittorioso per 2-1 su Rakov. Ora ai nerazzurri basterà un punto nel prossimo turno contro i portoghesi, battuti per 2-1 a domicilio all'andata, per staccare direttamente il pass per gli ottavi di finale di Europa League senza passare per i playoff. La seconda classificata infatti se la vedrà contro la terza qualificata dal girone di Champions League, dunque occorre vincere il girone per accedere al tabellone principale e l'Atalanta è praticamente ad un passo: servirà non perdere per essere sicuri del primo posto. La sfida del Gewiss Stadium è stata equilibrata ed insidiosa vista la spigolosità degli avversari, secondi nel proprio campionato. L'Atalanta aveva dato segnali incoraggianti già contro l'Inter, nonostante la sconfitta, e questa sear ha vinto con merito ipotecando il passaggio del turno: manca davvero poco per cantare vittoria.

La cronaca della partita

Primi 10' di gioco equilibrati al Gewiss Stadium sotto la pioggia battente ecco la prima occasione al 14' con Toloi che spreca l'assist di Ederson, precedentemente servito da Bakker. Il difensore orobico spreca malamente da buona posizione. Al 20' Lookman serve bene Scamacca anticipato alla grande da Affengruber. Al 29' Zappacosta tenta la super giocata in rovesciata ma nessun problema per Scherpen. Al 31' è Djmsiti a provarci di testa su punizione di Koopmeiners ma la difesa dello Sturm si salva. Sul finire di primo tempo due chance grandi per gli austriaci: la prima con Wlodarczyk, che era però in offside, la seconda con Lavalee che sfiora il colpo grosso.

Nella ripresa l'Atalanta si rende pericolosa con Lookman al 47' e tre minuti dopo passa in vantaggio con una mischia risolta in maniera lesta e sporca da Djimsiti. L'Atalanta spinge tanto ma al 64' è il neo entrato tra le fila dello Sturm Horvat che dopo un errore di De Roon fa partire un tiro che sibila vicinissimo dalle parti di Musso. Al 69' grande azione personale di Muriel che poi scarica per Pasalic che la rimette in mezzo, la sfera giunge ancora al colombiano che da ottima posizone però calcia alto.

Al 71' altro gol mangiato da Pasalic che da tre metri dalla porta, di sinistro, apre troppo il compasso e angola troppo sull'assist al bacio di Hateboer. Punizione con schema al 74' per l'Atalanta che manda al tiro Koopmeiners con la sfera che termina fuori di poco. All'83' grande ennesima grande azione di Ederson che se ne va via come una furia dalla destra, entra in area e calcia trovando al parata di piede del portiere.

Il gol che ha deciso la partita

L’Atalanta pose certainement le but de la soirée. pic.twitter.com/iR3mwbmhba — Le Football en VOD LXXII (@LLxxii1180) November 9, 2023

Il tabellino



Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta (46' Hateboer), De Roon, Ederson, Bakker (87' Holm); Koopmeiners (87' Miranchuk); Lookman (62' Pasalic), Scamacca (62' Muriel). Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Sturm Graz (4-3-1-2): Scherpen; Gazibegovic, Affengruber (79' Fuseini), Wüthrich, Schnegg (86' Dante); Lavalée, Gorenc-Stankovic, Prass; Boving (59' Horvat); Sarkaria, Wlodarczyk (59' Texeira). Allenatore: Christian Ilzer

Marcatori:51' Djimsiti (A)

Ammoniti:Gorenc-Stankovic, Schnegg

Arbitro: Jerome Brisard (Francia)