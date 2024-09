L'Atalanta si ferma al dischetto: è 0-0 contro l'Arsenal

Ascolta ora 00:00 00:00

Atalanta e Arsenal si dividono la posta in palio nella prima giornata della nuova Champions League. 0-0 il finale a Bergamo, in una sfida molto bloccata e tattica, con le squadre ben disposte in campo. L’occasione più rilevante arriva sui piedi di Retegui che ad inizio ripresa dal dischetto ha la possibilità di sbloccare il match ma Raya, per ben due volte, si supera mantenendo la porta inviolata. Nel prossimo turno gli uomini di Gasperini faranno visita allo Shakhtar, mentre i Gunners riceveranno il Psg.

Le scelte dei due allenatori

Sia Gian Piero Gasperini che Mikel Arteta cambiano poco o nulla rispetto ai match di campionato: per i bergamaschi scendono in campo gli stessi undici che si sono imposti sulla Fiorentina, il tecnico spagnolo rispetto alla sfida contro il Tottenham toglie Jorginho e Trossard e inserisce Gabriel Jesus e Rice.

Primo tempo

La prima vera occasione del match, in un avvio favorevole ai Gunners, arriva al 14’ quando su un calcio di punizione dal limite, Saka punta l’angolino basso alla destra di Carnesecchi di pura potenza, l’ex Cremonese arriva sul pallone e smanaccia ma il miracolo è sulla successiva ribattuta ravvicinata di Partey che mantiene inalterato il risultato.

Dopo una fase di equilibrio, l’Atalanta ha iniziato a muoversi con insistenza il pallone e ad affacciarsi dalle parti di Raya: al 30’ la prima conclusione verso la posta degli inglesi, con De Ketelaere che dopo aver ricevuto da Retegui calcia di prima col sinistro, senza però impensierire il portiere spagnolo, in quella che è l’ultima chance di una prima frazione molto tattica e con pochi spazi a disposizione dei due tridenti offensivi.

Secondo tempo

Parte subito forte l’Atalanta che al 48’ conquista un calcio di rigore: De Roon imbuca sulla sinistra per Ederson che salta secco Partey il quale lo stende, per Turpin è calcio di rigore. Dopo oltre 2’ di attesa per un check del Var sulla possibilità che il contatto fosse avvenuto in realtà fuori dall’area, il direttore di gara francese conferma la decisione e indica nuovamente il dischetto. Retegui dal dischetto, però, si fa ipnotizzare da Raya che si supera nuovamente sulla ribattuta quando l’italoargentino di testa ribatte a botta sicura ma trova un nuovo miracolo del portiere dei Gunners.

Ancora pericolosissima l'Atalanta al 67' grazie al nuovo ingresso Cuadrado: l'ex Juve viene servito sulla sinistra da Ederson, punta e salta secco Saka rientrando verso il centro e dal limite fa partite un bellissimo tiro a giro che esce di pochissimo sopra la traversa della porta difesa da Raya. Il momentum dei bergamaschi è captato da Gasperini che getta nella mischia sia Zaniolo che Bellanova per provare a portare a casa il bottino pieno.

Sempre Cuadrado al 75' con una conclusione fotocopia della precedente: palla lunga su Lookman che in mezzo a tre riesce ad uncinare il pallone e, al momento dell'arrivo di Rice, ad allungare per il colombiano che dai trenta metri fa partire una pregevole conclusione a giro che esce a fil di palo. Appena un minuto dopo è l'Arsenal, per la prima volta nella ripresa, a rispondere: Sterling filtra per Martinelli che, a tu per tu davanti a Carnesecchi, spara alto sopra la traversa in quella che è l'ultima vera chance del match.

Dichiarazioni Post Partita

Al termine del match, Gian Piero Gasperini ha analizzato la partita: “Il rigore è sempre una grande occasione, anche se dopo c'era tutto il tempo per indirizzare la partita. Peccato, certo, anche sulla respinta che è rimasta comoda da ribattere in rete. La partita che ha fatto Retegui forse è stata la sua migliore da quando è arrivato”. Incalzato sul siparietto con Arteta al triplice fischio, il tecnico dei bergamaschi ha poi affermato sorridendo: “Ci ha fatto i complimenti, io lo ammiro molto. Da questa gara usciremo migliori, ultimamente abbiamo fatto delle buone gare ma contro l'Inter non ci eravamo espressi, il livello è questo”.

Il tabellino

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta (70' Bellanova), De Roon, Ederson, Ruggeri (89' Pasalic); De Ketelaere (61' Cuadrado), Retegui (70' Zaniolo), Lookman (89' Samardzic).

: Gian Piero Gasperini: Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber (73' Calafiori); Rice, Partey (57' Jorginho), Havertz; Saka (73' Sterling), Gabriel Jesus (57' Trossard), Martinelli.: Mikel Arteta: -: Ederson (A): -: Clement Turpin (Francia)