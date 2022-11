Lautaro e la festa in discoteca dopo il ko con la Juve: Inter irritata

Lautaro Martinez ha festeggiato la sua Agustina in un noto locale di Milano dopo il ko subitro dall'Inter contro la Juventus: è questa la notizia riportata da Dagospia. Sia chiaro, il 25enne di Bahia Blanca è sempre stato un esempio in campo e fuori ma questa volta la società pare non abbia apprezzato le tempistiche e potrebbe esserci una multa in arrivo (in questa direzione, però, non c'è alcuna certezza).

Un piccolo caso che si è gonfiato in queste ore sui social network con diversi tifosi nerazzurri che hanno mostrato irritazione per questi festeggiamenti fino a notte fonda, dopo una sconfitta pesante subita e a 48 ore dal match contro il Bologna di Thiago Motta (che si giocherà questa sera ore 20:45). Il "caso", se così si può chiamare, è però presto rientrato visto che il giocatore questa sera sarà regolarmente in campo contro i rossoblù in campionato.

L'Inter non l'ha presa bene ma il tutto dovrebbe finire con una multa anche perché il giocatore in questi suoi anni in nerazzurro si è sempre comportato da grande professionista, serio, attento, mai sopra le righe. Anche questa volta, a dire il vero, l'ex Racing non ha commesso niente di grave ma la sconfitta subita contro la Juventus ha ovviamente ingigantito la cosa. Secondo quanto riportato da Dagospia, il locale nel quale si sarebbe festeggiato il compleanno è il noto “Just Cavalli” di Milano, con i balli che sono andati avanti fino a notte fonda.

L'occasione per farsi "perdonare"

Fortunatamente per Lautaro Martinez questa sera tornerà in campo, quale occasione migliore per "fare pace" con i tifosi magari segnando il gol decisivo contro il Bologna. La vittoria è necessaria visto l'ennesimo successo del Napoli che ha portato l'Inter a meno 14 e visto il mezzo passo falso del Milan che ha pareggiato per 0-0 contro la Cremonese. Il Toro, finora, complici i problemi fisici di Romelu Lukaku e Joaquin Correa è stato costretto a giocare tutte le partite, al pari del 36enne Edin Dzeko, e questo ha sicuramente inciso sulle sue prestazioni visto che alcune volte gli è mancato il killer instinct sotto porta.

Anche contro la Juventus, Lautaro ha fatto a sportellate con i difensori, ha effettuato giocate di qualità ma due volte ha fallito due grandi occasioni: nel primo tempo, tutto solo, calciando fuori di sinistro all'interno dell'area di rigore, nel secondo tempo, sul punteggio di 1-0 per la Juventus, ha calciato debolmente sull'assist di Correa permettendo a Szczesny di parare con i piedi e di tenere a galla la Vecchia Signora.

Non solo lui, visto che anche Edin Dzeko e Dumfries nella prima frazione hanno fallito due ghiotte occasioni che avrebbero forse cambiato l'inerzia della partita. Lautaro, però, ha sempre dimostrato di sapersi rialzare dai periodi di difficoltà e anche questa volta punta a riportare alla vittoria l'Inter sia questa sera che domenica contro l'Atalanta per poi andare al Mondiale e cercare di vincerlo con la sua Argentina.