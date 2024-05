Lautaro-Inter, rinnovo fino al 2029 in arrivo: ecco come sarà il nuovo contratto

L'era Oaktree non è ancora partita ufficialmente ma la nuova proprietà dell’Inter ha deciso di riservare ai tifosi nerazzurri una sorpresa niente male: l’estensione del contratto con il capitano e bandiera Lautaro Martinez. Il trascinatore della trionfale stagione della Beneamata avrebbe incaricato il suo agente di smussare gli angoli con la società e, nell’incontro di giovedì, si sarebbero sciolti quasi tutti i nodi ancora aperti. Manca ancora l’ufficialità ma il campione del mondo sembra vicino a firmare un nuovo accordo che gli garantirà di rimanere alla Pinetina fino al 2029. Niente di meglio per salutare la definizione della struttura societaria del club e del nuovo gruppo dirigente che guiderà l’Inter nei prossimi anni.

Camano: “Principio d’accordo”

Le trattative tra il capitano interista e la società sono iniziate a fine 2023 ma le posizioni sembravano da subito piuttosto lontane. La richiesta del Toro era piuttosto importante: 12 milioni di euro a stagione con aumenti automatici anno dopo anno. Troppo per la vecchia e, a quanto pare, anche per la nuova proprietà dell’Inter, che non si era schiodata dalla prima offerta: 9 milioni più bonus da discutere. A sentire il procuratore di Lautaro, Alejandro Camano, l’incontro è andato alla grande, tanto da fargli dire che le parti hanno “raggiunto un principio di accordo”. Se l’argentino ha accettato il ritocco dello stipendio base, il club avrebbe previsto una serie di bonus più semplici da raggiungere per rendere il suo stipendio in linea col mercato.

A dire il vero la società aveva sempre ostentato grande ottimismo, dando il rinnovo quasi per scontato, ma la tumultuosa fine dell’era Zhang aveva fatto spirare venti gelidi sull’accordo. Il fondo Oaktree non ha cambiato di molto le disponibilità economiche dei nerazzurri ma a far innervosire molti erano state una serie di voci che parlavano di una possibile entrata a gamba tesa del Psg o della volontà del Toro di prendere tanto quanto Dusan Vlahovic, l’attaccante più ricco della Serie A. La svolta sarebbe arrivata a seguito dell’intenzione del capitano nerazzurro di chiudere un accordo di massima prima di partire per la prossima Copa America. L’Inter sarebbe stata ben lieta di venire incontro alle richieste di Lautaro, anche per evitare il ripetersi del caso Skriniar: visto che il contratto dell’argentino scade nel 2026, meglio agire d’anticipo ed evitare la iattura di perdere il bomber a parametro zero.

Le cifre del nuovo contratto

Se non dovessero spuntare nuovi problemi, il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 sarà prolungato fino al 2029, garantendo all’Inter un attaccante di peso per le prossime stagioni. Dato che non tutti i dettagli sono stati ancora chiariti, impossibile dire con assoluta certezza di quanto si stia parlando ma l’ipotesi più seria parla di un leggero aumento dello stipendio base che quindi arriverebbe a 9,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. A cambiare sarebbe anche struttura e natura dei bonus, riveduti in maniera oculata per far arrivare lo stipendio a 10 milioni in modo facile, per raggiungere i 10,5 milioni in caso di un’annata particolarmente fortunata. Importante, poi, il fatto che nel nuovo contratto non sarà inserita alcuna clausola rescissoria, non richiesta né dalla società né dai rappresentanti del calciatore. Se la volontà del capitano nerazzurro avrebbe fatto fare un passo avanti netto alla trattativa, non tutto è definito.

Restano da superare un paio di ostacoli che potrebbero riservare sorprese, dalla definizione puntuale dei bonus alla spinosa questione delle commissioni da pagare al procuratore. La moglie Angelina, in particolare, sembra puntare molto a rivedere la distribuzione dei diritti d’immagine: dopo la vittoria dello scudetto della doppia stella e, magari, una Copa America da protagonista, il Toro potrebbe ricevere ancora più offerte dagli sponsor. Chiudere così in fretta, in questo caso, potrebbe pagare dividendi importanti.

L’intenzione di tutte le parti sarebbe di arrivare ad un accordo in tempi rapidissimi, così da consentire l’ufficialità e la firma da, quando il nuovo cda si sarà insediato e sarà eletto il presidente. Un lieto fine che renderebbel’estate della tifoseria dei campioni d’Italia.