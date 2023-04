La Lazio cade: 0-1 in casa contro il Torino. Ancora aperta la corsa alla Champions

Il Torino di Ivan Juric torna alla vittoria, dopo oltre un mese di difficoltà, espugna per il campo della Lazio di Maurizio Sarri, per 1-0 frutto della rete di Ilic, e tiene viva la corsa alla Champions League. La Lazio, invece, che non perdeva da febbraio in campionato, (quella volta cadde sempre in casa contro l'Atalanta), interrompe una grande serie di risultati utili consecutivi ma domani rischia il sorpasso in classifica da parte della Juventus in caso di vittoria sul Napoli.

La sconfitta dei biancocelesti farà sicuramente felici anche i cugini della Roma, il Milan e l'Inter che, in caso di vittoria rispettivamente contro Atalanta, in trasferta, Lecce in casa ed Empoli a domicilio, accorcerebbero nei confronti dei biancocelesti portandosi a meno due, meno cinque e meno sette. La partita è stata equilibrata, tirata e tattica con il Toro che ha sfruttato al meglio il bel tiro di Ilic, sfruttando anche l'errore di Provedel. Con questo successo i granata agganciano a quota 42 punti la Fiorentina e si possono quasi dire salvi. Di contro, la Lazio perde una partita che non compromette affatto il suo percorso e la sua stagione, ma che fa suonare un piccolo campanello d'allarme visto che nelle prossime tre giornate la Lazio andrà a giocare in casa dell'Inter, ospiterà il Sassuolo e poi giocherà al Meazza contro il Milan. Servirà la massima concentrazione per non farsi risucchiare da chi insegue per un posto in Champions League e la sensazione è che tutto si deciderà alla 38esima gioranta.

La cronaca della partita

La Lazio sfiora il gol del vantaggio già al 2' minuto con Zaccagni che di testa, su assist di Pedro, per poco non beffa Milinkovic-Savic che si salva. Al 13' i padroni di casa protestano per un intervento di Singo in area di rigore su Luis Alberto ma per l'arbitro è tutto regolare. La sfida corre sull'equilibrio totale con i granata a difendersi in maniera ordinata e con la Lazio a provare a fare la partita. Al 43', però, ecco al doccia gelata per l'Olimpico con il gol del vantaggio di Ilic che di sinistro, su assist di Vlasic, fulmina da 20 metri un non impeccabile Provedel.

Nella ripresa Sarri inserisce Immobile al 54' e un minuto dopo è Zaccagni a provarci con un tiro a giro senza pretese che si spegne sul fondo campo. Al 56' Provedel si deve superare sul tentativo di Radonjic con un bell'intervento a tenere il risultato sull'1-0 per il Torino. Luis Alberto al 59' ci prova ma con un tentativo che non rende onore alla sua grande qualità tecnica. Tra il 64' e l'80' i due allenatori inseriscono forze fresche per cambiare le sorti dell'incontro e per tenere il risultato ma alla fine è Sanabria, autore di una grandissima partita, ad impegnare Provedel all'87'. Sugli sviluppi del calcio d'angolo Buongiorno manca il raddopppio impattando male di testa da ottima posizione. Al 92' Vanja Milinkovic-Savic non è preciso nella sua parata, sul tentativo di, ma si salva in calcio d'angolo il Toro. Dopo 5 di recupero l'arbitro Ghersini fischia la fine: il Toro espugna lo stadio Olimpico e dà qualche speranza alle inseguitrici per la corsa alla Champions League.

Il tabellino

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj (69' Lazzari), Patric (69' Casale), Romagnoli, Marusic (81' Pellegrini); Luis Alberto, Vecino (54' Marcos Antonio), Milinkovic-Savic; Pedro (54' Immobile), Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo (77' Gravillon), Linetty, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Radonjic (69' Karamoh); Sanabria. Allenatore Ivan Juric

Marcatori: 43' Ilic (T)

Ammoniti: Linetty, Romagnoli, Singo, Rodriguez

Arbitro: Davide Ghersini (sezione di Genova)