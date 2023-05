La Lazio cerca i punti Champions a Udine: ecco dove vedere il posticipo della domenica

La Lazio va in trasferta sul campo dell'Udinese, domenica 21 maggio, nel posticipo serale valido per il 36° turno di Serie A. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 20.45 con diretta su DAZN.

Una gara che vale molto più di tre punti, quella della Dacia Arena, per la squadra di Sarri in crisi di risultati e a caccia di un posto Champions. Ha pochi stimoli di classifica ma tanta voglia di ben figurare invece l'Udinese, salva da tempo e in una tranquilla posizione di centro classifica. Quella tra Udinese e Lazio sarà la sfida numero 100 della storia. Il bilancio recita 46 vittorie dei biancocelesti, 16 pareggi e 27 successi dei friulani.

I precedenti, però spaventano Maurizio Sarri, che da quando siede sulla panchina della Lazio non ha mai vinto contro l’Udinese: tutti pareggi per il tecnico toscano, con un solo successo ma ai supplementari negli ottavi di Coppa Italia. L'andata all'Olimpico terminò senza reti. L'ultima vittoria biancoceleste risale al 2021 con Inzaghi in panchina, finì 0-1 con rete di Marusic. L'ultimo successo bianconero è ancora più lontano ed è del 2013, 1-0 gol di Di Natale.

Il momento delle squadre

L’Udinese ha conquistato con largo anticipo la salvezza ed occupa il 12° posto con 46 punti. La squadra di Sottil è reduce dalla sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina e punta sul fattore casalingo, dove ha collezionato scalpi importanti in stagione come le vittorie contro l'Inter e il Milan oltre al pareggio col Napoli, Campione d'Italia. I friulani non perdono alla Dacia Arena da quattro mesi (15 gennaio contro il Bologna).

I biancocelesti, a quota 65 punti, si presentano alla sfida con una vittoria e ben tre sconfitte nelle ultime cinque gare. Un periodo negativo che ha fatto scivolare Immobile e compagni dalla seconda alla quarta posizione. Adesso cercano i 3 punti per avvicinarsi alla Champions, distanziando nuovamente il Milan indietro di un punto. In attesa dell'ultimo atto del processo plusvalenze che vede imputata la Juventus, un fattore da cui dipenderà inevitabilmente la qualificazione alle coppe europee.

Le ultime dai campi

In casa friulana torna arruolabile Beto, l'attaccante contende una maglia in attacco a Nestorovski e può partire dall'inizio. Trequartista sarà Pereyra, in mezzo al campo Samardzic e Lovric ai lati del regista Walace. Sulla fascia destra spazio a Ebosele, a sinistra c'è Udogie. Squalificato Becao, occasione per Masina nel terzetto arretrato con Perez e Bijol. In porta Silvestri.

Nei biancocelesti sta meglio Marusic, ma la fascia destra dovrebbe essere presidiata inizialmente da Lazzari con dal lato opposto Hysaj. Al centro della difesa Romagnoli e Casale, in porta Provedel. Metronomo di centrocampo il ristabilito Vecino, mezzali agiranno Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Tridente d'attacco formato da Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson. Parte dalla panchina Pedro

Le probabili formazioni

UDINESE (3-5-1-1) - Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto. A disposizione: Padelli, Piana, Abankwah, Zeegelaar, Buta, Guessand, Arslan, Semedo, Thauvin, Nestorovski. Allenatore: Andrea Sottil

Ballottaggi: Beto 55% - Nestorovski 45%, Udogie 65% - Zeegelaar 35%, Samardzic 65% -Arslan 35%

Squalificati: Becao

Diffidati: Lovric, Success, Udogie

Indisponibili: Ebosse, Ehizibue, Deulofeu, Pafundi, Success

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Gila, Hysaj, Patric, Pellegrini, Radu, Bertini, Basic, Pedro, Cancellieri. Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Diffidati: Cancellieri, Luis Alberto, Milinkovic-Savic

Indisponibili: Cataldi, Romero

Arbitro: Luca Pairetto (Nichelino)

Dove vedere la partita

La partita verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, domenica 21 maggio alle ore 20.45. Per vederla in tv bisognerà scaricare l'app apposita su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La telecronaca è affidata a Ricky Buscaglia, commento tecnico di Alessandro Budel.