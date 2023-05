Tris Lazio contro la Cremonese: i biancocelesti tornano al 2° posto

La Lazio supera (3-2) la Cremonese all'Olimpico, nell'ultimo impegno casalingo stagionale, valido per la penultima giornata di Serie A. Ci sono oltre 60mila spettatori all'Olimpico per celebrare il decimo anniversario dalla vittoria della Coppa Italia 2013 contro la Roma e salutare Stefan Radu.

La squadra di Sarri parte col piede giusto e trova il vantaggio grazie a Elseid Hysaj, che finalizza un assist di Immobile. Sembra tutto facile per la Lazio che trova il raddoppio sempre nel primo tempo con tocco morbido di Sergej Milinkovic-Savic. Nella ripresa la Cremonese torna in partita e prima accorcia le distanze con il cileno Galdames poi trova il pari grazie all'autorete di Lazzari. Dopo il blackout biancocelesti reagiscono e vanno più volte vicini al terzo gol con Immobile e Milinkovic-Savic. Proprio il centrocampista serbo con la testa da due passi fa 3-2. Grazie a questa vittoria i biancocelesti scavalcano l'Inter e si portano al secondo posto con 71 punti. Ultimo impegno della stagione in trasferta a Empoli.

La partita

Solito 4-3-3 per Sarri. In difesa davanti a Provedel ci sono Lazzari e Hysaj esterni, i centrali sono Casale e Romagnoli. A centrocampo in regia Vecino, ai suoi lati Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Tridente d'attacco formato da Pedro, Immobile e Zaccagni.

Ballardini lancia Sarr al posto di Carnesecchi, difesa tre formata da Ferrari, Bianchetti e Lochoshvili. Sulle fasce Sernicola e Valeri, poi centrocampo folto con Picel, Galdames e Meite. In attacco c'è la coppia Ciofani-Tsadjout.

Primo tempo

I biancocelesti trovano il vantaggio già al 4'. Luis Alberto pesca Immobile tra le linee che di prima intenzione fa proseguire Hysaj, lucido nel battere Sarr in uscita. Al 16' Immobile serve a rimorchio Vecino che conclude in porta, fa buona guardia Sarr bloccando la sfera. Al 23' so vedono i grigiorossi. Bianchetti in proiezione offensiva mette nel mezzo per Tsadjout che conclude in maniera potente ma non trova lo specchio della porta. Alla mezz'ora prova a fare tutto da solo lo spagnolo: destro a giro respinto con i pugni da Sarr. Spinge la Lazio, alla ricerca del raddoppio, che arriva qualche minuto più tardi. Sul cross basso dalla destra di Pedro Milinkovic-Savic si stacca dalla marcatura di Lochoshivili e Bianchetti girandola di prima intenzione alle spalle di Sarr. Trovato il raddoppio la squadra di Sarri controlla la gara fino alla fine del primo tempo.

Secondo tempo

Al 55' la Cremonese accorcia le distanze. Valeri scarica dietro su Galdames, dal limite il centrocampista cileno scarica un destro potente, leggermente deviato da Casale. Passano tre minuti e i grigiorossi pareggiano. Cross di Ferrari, la sfiora soltanto di testa Ciofani mettendo in difficoltà Lazzari che prende in controtempo Provedel. Il terzino non controlla e fa carambolare il pallone prima sul palo poi in porta spiazzando il suo portiere. Sarri prova a dare la scossa e inserisce Felipe Anderson al posto di Pedro. Al 66' doppia parata di Sarr prima su Felipe Anderson, poi sulla ribattuta di Immobile che prova a ribadire in porta.

Al 72' ancora Immobile libera la conclusione, che si alza troppo e finisce alta. Lazio a un passo dal terzo gol con Milinkovic Savic che va in porta di testa ma Ferrari recupera e salva sulla linea allontanando il pallone con un colpo di tacco. Ci prova poi anche Vecino col destro ma Meite fa muro. All'82' gran botta da fuori di Tsadjout, respinge con i pugni Provedel. All'89' la Lazio trova il vantaggio. Sul corner calciato da Luis Alberto sbaglia il tempo dell'uscita Sarr, ne approfitta Milinkovic-Savic per ribadire in rete il maldestro tentativo di rinvio da parte di Vasquez. Nel recupero ovazione per Radu in campo alla presenza numero 427 con la maglia della Lazio. Nel recupero viene espulso Sarri ma non c'è più tempo.

Il tabellino

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj (81' Pellegrini); Milinkovic, Vecino, Luis Alberto (90' Basic); Pedro (60' Felipe Anderson), Immobile, Zaccagni (91' Radu). A disposizione: Maximiano, Adamonis, Patric, Gila, Ruggeri, Marcos Antonio, Bertini, Felipe Anderson, Cancellieri, Gonzalez. Allenatore: Maurizio Sarri

CREMONESE (3-5-2) - Sarr; Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili (77' Vasquez); Sernicola, Picel, Galdames, Meite, Valeri; Ciofani (59' Buonaiuto), Tsadjout. A disp.: Carnesecchi, Saro, Aiwu, Ghiglione, Castagnetti, Afena-Gyan, Chiriches, Acella, Quagliata, Okereke. Allenatore: Davide Ballardini

Marcatore: Hysaj (L) 4', Milinkovic-Savic (L) 37' e 89', Galdames (C) 55', Lazzari (L) 58' autorete

Ammoniti: Sernicola (C), Galdames (C), Zaccagni (L), Pellegrini (L)

Arbitro: Antonio Giua (Olbia)