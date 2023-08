Il Genoa espugna l'Olimpico con un gol di Retegui: è già crisi Lazio

La Lazio perde ancora e viene sconfitta (0-1) contro il Genoa all'Olimpico, nella sfida valida per la 2ª giornata di Serie A. I biancocelesti deludono ancora dopo l'incredibile sconfitta di Lecce. Imballati e senza ritmo Immobile e compagni sbattono contro la difesa genoana senza mai mostrare la fluidità di gioco dello scorso anno. I prossimi due impegni contro Napoli e Juventus, sono da far tremare i polsi. Di sicuro Sarri dovrà correre ai ripari.

Si riscatta invece il Genoa dopo la pesante sconfitta interna all'esordio contro la Fiorentina. Grandi protagonisti l'imprendibile islandese Albert Gudmundsson, che inventa e svaria su tutto il fronte d'attacco La prima mezz'ora è tutta genoana. La squadra di Gilardino trova il vantaggio al 16' grazie a Mateo Retegui, lesto a mettere in rete di testa dopo la respinta di Provedel. La manovra dei biancocelesti è abbastanza prevedibile. La migliore occasione capita sui piedi di Kamada, la cui conclusione finisce alta, complice la deviazione di Bani.

Nella ripresa aumenta la pressione della Lazio ma il Genoa si difende con ordine. Al 65' Ciro Immobile colpisce la traversa. Col passare dei minuti si abbassano i ritmi. Il fortino rossoblù resiste fino alla fine. Arrivano i primi tre punti della stagione per Gilardino, per la Lazio è notte fonda. Prossimi impegni, i biancocelesti vanno in trasferta a Napoli, sabato 2 settembre alle 20.45. Il Genoa fa visita al Torino, domenica 3 settembre alle 18.30.

La partita

Sarri sceglie Casale al centro della difesa insieme a Romagnoli, sulle fasce Lazzari e Marusic davanti a Provedel. Solito centrocampo a tre con Cataldi in regia, affiancato da Kamada e Luis Alberto. Tridente d'attacco con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile.

Gilardino risponde con Martinez tra i pali, Sabelli e Vasquez terzini, Bani e Dragusin coppia centrale. A centrocampo spazio a capitan Badelj con Frendrup e Strootman. In appoggio a Retegui ci sono Gudmundsson e Malinovskyi.

Primo tempo

Partono meglio gli ospiti. Molto attivo Gudmundsson che mette un pallone morbido per il colpo di testa di Retegui. Provedel blocca a terra. Ancora l'islandese scarica per Vasquez. Il suo cross diventa un tiro che colpisce il montante. Al 16' Genoa in vantaggio. Gudmundsson crossa verso il centro allontanato da Casale. Il pallone arriva a Frendrup che calcia in porta trovando la risposta di Provedel. Sulla ribattuta c'è Retegui in agguato che di testa mette in rete. La Lazio prova a reagire ma la squadra di Gilardino si difende con ordine. Nel recupero Kamada va vicino al pareggio. Il giapponese raccoglie un cross di Lazzari e calcia di prima intenzione. Dopo la deviazione di Bani la palla finisce alta. Aumenta la pressione dei biancocelesti, che non trovano la via del gol. Si chiude 1-0 Genoa.

Secondo tempo

La Lazio parte subito all'arrembaggio. Al 51' bella conclusione a giro di Luis Alberto, alza sopra la traversa Martinez. Al 64' Genoa pericoloso, dalla sinistra Frendrup prova un cross basso e teso che viene deviato all'ultimo da Provedel in anticipo su Retegui. Passa un minuto e i biancocelesti vanno vicini al pareggio. Zaccagni sfonda a sinistra e crossa verso il centro. Dragusin respinge non bene servendo Immobile. La sua conclusione colpisce la traversa. A dieci minuti dalla fine Sarri si gioca il tutto per tutto con Castellanos al posto di Cataldi. L'attaccante argentino si rende subito pericoloso con un colpo di testa che finisce di poco a lato. All'88' Genoa ad un passo dal raddoppio. Gudmundsson inventa per Ekuban. L'attaccante ghanese calcia di prima intenzione ma non trova la porta.

Il tabellino

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic (66' Pellegrini); Kamada (66' Vecino), Cataldi (79' Castellanos), Luis Alberto; Felipe Anderson (66' Isaksen), Immobile, Zaccagni. A disposizione: Furlanetto, Sepe, Adamonis, Gila, Patric, Hysaj, Rovella, Basic, Fernandes. Allenatore: Maurizio Sarri

GENOA (4-3-2-1) - Martinez; Sabelli (86' Martin), Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi (70' Hefti), Gudmundsson (90+4' Jagiello); Retegui (70' Ekuban). A disposizione: Leali, Sommariva, De Winter, Biraschi, Aramu, Puscas, Fini. Allenatore: Alberto Gilardino

Marcatori: Retegui (G) 16'

Ammoniti: Cataldi (L), Frendrup (G), Malinovskyi (G), Pellegrini (L), Zaccagni (L), Immobile (L)

Arbitro: Livio Marinelli (Tivoli)