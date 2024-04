La Lazio piega il Verona e resta in scia per l'Europa

La Lazio di Igor Tudor vince di misura contro il Verona di Marco Baroni, grazie al gol di Mattia Zaccagni, e sale così a quota 55 punti, al sesto posto a meno 3 dai cugini della Roma di Daniele De Rossi che domenica sarà impegnata sul campo del Napoli di Calzona. La sfida dell'Olimpico è stata giocata meglio dai padroni di casa, che con pazienza sono riusciti a trovare il gol della vittoria proprio con il grande ex della partita, su assist di Luis Alberto. Con questo successo i biancocelesti restano in scia per l'Europa anche se non sarà facile viste le tante squadre che ambiscono ad un posto in Champions ed Europa League. Il Verona, invece, resta fermo a quota 31 punti, al quart'ultimo posto con tre punti di vantaggio sull'Udinese e 4 sul Sassuolo, ma entrambe potrebbero guadagnare terreno sui gialloblù in caso di vittoria rispettivamente contro Bologna e Fiorentina, a domicilio al Dall'Ara e al Franchi.

La cronaca della partita

La prima occasione della partita per la Lazio con Guendouzi che al 4' prende palla e va al tiro: palla fuori. Un minuto dopo risponde Noslin che ci prova con una conclusione potente ma non precisa. Al 19' palla gol per Isaksen il cui tiro da posizione ravvicinata viene respinta con i piedi da Montipò. Tre minuti dopo ci prova anche Felipe Anderson con il numero uno del Verona che sventa ancora una volta la minaccia. Al 26' Luis Alberto lancia Isaksen in contropiede che però sul più bello si perde, controlla male e la palla termina sul fondo. Al 35' grandissima occasione per il Verona con Mandas che esce a vuoto sul cross di Cabal lasciando la porta sguarnita, con Swiderski che a porta vuota la calcia fuori di sinistro. Si va al riposo sul risultato di 0-0.

Nella ripresa al 48' grande botta da fuori area di Felipe Anderson e palla sulla traversa. Al 54' ennesima palla gol della Lazio: Felipe Anderson smarca Luis Alberto che va al tiro a giro, palla alta. Al 65' grande occasione per il neo entrato Pedro che riceva palla da Kamada ma solo davanti alla porta non prende la porta. Al 69' Guendouzi pesca in area Casetllanos che calcia di prima intenzione trovando la parata di Montipò. Al 72' ecco il vantaggio della Lazio con Zaccagni su assist di Luis Alberto: il sinistro dell'ex della sfida non lascia spazio a Montipò. All'82' grande parata di Mandas sul tentativo di girata da parta di Coppola, su assist di Duda. Minuto 85': palo di Pedro. Lo spagnolo va al tiro da posizione defilata direttamente da calcio di punizione colpendo però il montante.

Il tabellino

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Casale (60' Zaccagni); Isaksen (60' Pedro), Guendouzi, Kamada, Marusic; Felipe Anderson (87' Vecino), Luis Alberto (76' Hysaj); Castellanos (87' Immobile) . Allenatore: Igor Tudor



VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua (78' Centonze), Magnani, Coppola, Cabal; Serdar, Folorunsho (87' Henry); Mitrovic (60' Duda), Noslin, Lazovic (78' Bonazzoli); Swiderski (60' Suslov). Allenatore: Marco Baroni

Marcatori: 72' Zaccagni (L)

Ammoniti: Romagnoli (L), Casale (L), Luis Alberto (L), Duda (V), Cabal (V), Coppola (V), Noslin (V), Zaccagni (V)

Arbitro: Davide Massa (Imperia)